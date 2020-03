Conmoción en Telecinco: Pedro Sánchez le da un palo económico millonario a Jorge Javier Vázquez

Han sido numerosas las ocasiones en las que Jorge Javier Vázquez ha manifestado en público sus simpatías por la izquierda y más concretamente por el PSOE. Incluso lo ha hecho en mitad de procesos electorales… Nunca ha escondido su sintonía con Pedro Sánchez, ahora presidente del Gobierno pero que intervino en su programa cuando era líder de la oposición.

En varias entrevistas ha reconocido sin complejo alguno que “yo le he visto [a Sánchez] ya en varias entrevistas y a mí me gusta. Particularmente hay cosas que me recuerdan al Felipe González de la época, al que consiguió ganar las elecciones en el 82. A mí me gusta Pedro Sánchez”.

El de Badalona no tiene reparos en manifestarse políticamente y, algo que es peor, en tratar de influir en su audiencia con comentarios bastante explícitos sobre sus filias y fobias políticas, pero ahora algo puede cambiar su manera de ver al Gobierno de colación (PSOE-Podemos) porque le va a ‘tocar la cartera’. Y la pela, es la pela ¿Volverá Jorge Javier Vázquez desde Telecinco, aprovechando su influencia, sugerir el voto para la izquierda?

Pues suponemos que ahora lo va a tener más complicado porque su ‘amigo’ Pedro Sánchez, efectivamente le va a pegar un palo financiero que va a hacer importante mella en la economía de la estrella de Mediaset. Todo por la llamada nueva ley del juego.

Así, el Ministerio de Consumo ha presentado ya el borrador del Real Decreto que regulará la publicidad de las casas de apuestas y juego online. Un borrador que contiene más de 37 artículos y 100 medidas como la de limitar la publicidad de juego al horario de madrugada, salvo en los partidos de fútbol de máxima audiencia que podrán llevar este tipo de anuncios pero solo a partir de las 20 horas y no en cualquier franja como ocurría hasta ahora.

Pero lo que afecta a Jorge Javier Vázquez viene a continuación entre las nuevas medidas que se han conocido de este proyecto legislativo del ministerio de Alberto Garzón, que se prevé entre en vigor en verano, están la prohibición de que personajes famosos o públicos (deportistas, presentadores, influencers…) protagonicen anuncios de apuestas en medios audiovisuales.

Y el presentador de Sálvame, de Gran Hermano o Supervivientes mantenía un suculento, y millonario, contrato con una firma de juegos on line. Centenares de miles de euros al año (por la presentación de varios spots publicitarios) en un contrato que ahora –por orden gubernamental- no hay más remedio que romper. O lo que es lo mismo, Jorge Javier dejará de recibir un suculento sobresueldo por las políticas de su amigo Pedro Sánchez.

Y la medida ha causado profunda conmoción en Telecinco porque afecta igualmente a otros ‘famosos’ como Carlos Sobera, Kiko Hernández o Belén Esteban, también imágenes de varias casas de apuestas.