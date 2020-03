Javier Ruiz no digiere bien una noticia del diario de Jaime González sobre el coronavirus y acaba a grito pelado

¡Qué mal ha encajado Javier Ruiz la información que el diario en el que trabaja Jaime González como jefe de opinión, Okdiario, llevaba sobre el coronavirus y la posibilidad de que se decretase en Madrid un cierre por tierra y aire!

El periodista económico conformó la mesa de colaboradores del programa de Risto Mejide, ‘Todo es mentira‘ (Cuatro) del 11 de marzo de 2020 y en un momento del mismo espacio procedió a comentar con ciertas dosis de burla la noticia del digital de Eduardo Inda.

Justamente, en ese instante acertaba a pasar por delante del plató el propio Jaime González, que intervenía después en el programa de Joaquín Prat, ‘Cuatro al día‘, y era invitado espontáneamente para que tuviese un rifirrafe con Javier Ruiz.

La escena fue así:

Javier Ruiz: «Esto es extraordinariamente miserable, es extraordinariamente irresponsable. Es que además, a esta hora, eso es absolutamente falso y desmentido por Moncloa, Comunidad de Madrid, Renfe y AENA. Hay cuatro desmentidos. Seguid diciendo que esto es así, que venga, que vamos a alarmar a la gente. Eso es absolutamente irresponsable».

Jaime González: «Yo creo que el oficio del periodista consiste en ofrecer información cuando se tiene. A lo mejor el concepto que tú tienes de periodismo es distinto del que yo manejo. Además esto no es como la muerte»

Javier Ruiz: «Pero hay cuatro fuentes, el Gobierno, la Comunidad de Madrid, AENA, Renfe…cuatro fuentes, Jaime, ¿cuál es la vuestra?»

Jaime González: «Estoy en mi turno de palabra, Javier. Yo no te voy a revelar, como es lógico, cuál es la fuente que tiene mi diario»

Javier Ruiz: «Porque tú tienes una gran información y una gran fuente en Pedro Sánchez»

Jaime González: «Seguramente la tendrás tú, pero no se trata de ver el que mejor fuente o mejor información tiene».

Javier Ruiz: «Es una locura lo que estáis haciendo».

Jaime González: «Yo no he venido aquí a alarmar. Lo que me parece grotesco es el símil que has hecho con la muerte de Fernando Esteso. Lo que te estoy diciendo yo es que no habrá que esperar mucho tiempo».

Javier Ruiz: «¿Pero cuándo, Jaime, cuándo?»

Jaime González: «En breve, no será en más de dos o tres días. ¿Te parece poco? Como es una información que yo estoy dando y que tú estás impugnando esto es tan sencillo como dejar pasar 72 horas y transcurridas esas 72 horas, si yo me he confundido, vengo aquí, me pongo de rodillas y te digo que me he confundido. Aquí no estamos jugando a la ruleta con nadie».

Javier Ruiz: «La información que publicáis ahora mismo es falsa».

Jaime González: «Seguramente la información no te la habrás leído, pero si te la ha leído, lo que dice el curso de la información es que el Gobierno sopesa la posibilidad, en función de como evolucione el coronavirus en la Comunidad de Madrid de plantearse esa medida. Por otra parte, Javier, esa medida no es nada extraordinaria cuando ya la han planteado otros países que estaban en las mismas circunstancias que nosotros».

Javier Ruiz: «No discutimos la proporcionalidad, sino la veracidad. Ahora mismo no es verdad por mucho que queráis decirlo. Dentro de 72 horas hablaremos, pero ahora mismo es falso».

Jaime González: «Tú juegas con ventaja porque como Javier Ruiz sostiene la tesis de que hoy por hoy no es verdad. Si dentro de 72 horas decretan el cierre de Madrid tú dirás que como el miércoles no era verdad tú siempre saldrás ganando. Esto no es la muerte de Fernando Esteso, no hay que esperar seis meses. Creo que he sido suficientemente claro, ahí está el envite y dentro de unos días nos vemos».