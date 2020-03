La imagen dantesca que ‘se le cuela’ al Telediario de TVE y que hunde la escenografía del Gobierno contra el coronavirus

No sabemos lo que le ocurrirá al realizador de los informativos de TVE después de que este 16 de marzo de 2020 se emitiera (no sabemos si de forma intencionada o no) un momento que ha dado mucho que hablar en las redes sociales.

La imagen corresponde a la rueda de prensa sobre la última hora del coronavirus. Mientras intervenía Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, anunciando que el estado de alarma tenía que durar «catorce días como mínimo», se ha pinchado la imagen de Laurentino Ceña, director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, mientras este estaba sonándose la nariz y tosiendo. Laurentino Ceña fue nombrado en agosto de 2018 número dos de la Guardia Civil. Este asturiano nació en Asturias en 1955, anteriormente era jefe del Mando de Operaciones Territoriales de la Guardia Civil.

Una imagen que desde luego no aporta nada de tranquilidad a los españoles teniendo en cuenta el avance del coronavirus. España roza ya los 10.000 contagiados por Covid-19 y el miedo en la sociedad es cada vez más latente.

Una gestión nefasta del Gobierno

Tranquilidad cero. Es lo que definiría este ‘desliz’ que se ha producido durante los informativos, pero es que desde que comenzó la crisis la gestión del Gobierno ha dejado mucho que desear. Medidas que llegan tarde y mal, y que dejan en evidencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Cuarenta y tres días es el total de tiempo que Sánchez ha tardado en actuar. El 31 de enero se registró el primer caso positivo en territorio español, se trataba de un turista de nacionalidad alemana que había dado positivo en la isla canaria de La Gomera. Casi dos semanas más tarde, el 12 de febrero, el coronavirus obligó a cancelar el Mobile World Congress, que iba a celebrarse en Barcelona a finales de ese mes. El 25 de febrero el coronavirus llegó a la Península con casos positivos en Madrid, Barcelona y Castellón. Una semana más tarde se confirma la primera muerte de un hombre de 69 años asociada al coronavirus en España. Desde ese momento el incremento de casos se acentuó y 9 de marzo Sanidad reportó más de 1.200 positivos confirmados, más del doble que el día anterior, teniendo en cuenta que el Gobierno permitió que se celebrara la multitudinaria manifestación del 8-M a pesar de que el número de casos no paraba de aumentar. El 11 de marzo se registraron 55 los muertos por coronavirus y la OMS calificó al coronavirus como una pandemia. Un día más tarde, todas las comunidades deciden cerrar los centros educativos y el IBEX 35 sufre la mayor caída de su historia. En ese momento el Gobierno anuncia que destinará 3.800 millones a la Sanidad e inyectará 14.000 a la economía. Sin embargo, no fue hasta el 14 de marzo, cuando el Gobierno decretó el estado de alarma en España.

Atocha se desborda de viajeros

Este 16 de marzo de 2020 fue el primer día de jornada laboral después de que el Gobierno decretara el estado de alarma. Ese mismo día los andenes de la estación de Atocha amanecieron completamente llenos, al igual que los vagones. Consecuencia directa de que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, anunciara que la oferta de billetes para viajar en trenes AVE, Larga Distancia, Avant y Media Distancia se reducía hasta un 85% durante el periodo de estado de alarma y una reducción al 50% del número de trenes que podían circular.

El cierre de fronteras llega tarde también

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que a partir de la próxima medianoche de este lunes 16 de marzo de 2020 se restablecerán los controles de fronteras terrestres, hasta el fin del estado de alarma. Una medida que se ha aplicado en otros países con un número mucho menor de casos y que, ahora, podría llegar de forma tardía ante el elevado y constante repunte de los datos de nuevos infectados en España.