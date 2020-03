Cristina Pardo la lía en laSexta poniendo a rabiar a los ‘indepes’ con su apaleo a Torra

Cristina Pardo tiene su propio estilo como entrevistadora, ya lo ha demostrado en muchas ocasiones con piques estratosféricos con sus entrevistados, pero no fue exactamente el caso de este domingo 22 de marzo de 2020, época de coronavirus y confinamiento.

La presentadora contaba con el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, poco después de que tuviera lugar otra de las reuniones entre el presidente Pedro Sánchez y los presientes regionales, y entonces le preguntó como lo habría hecho casi cualquiera, porque estamos hastiados absolutamente de las artimañas e imbecilidades del independentista Quim Torra… Recuerden, que el más secesionista de toda España, al enfermar de coronavirus, comenzó a decir que a él no le importan las fronteras ni las banderas…

Pues bien, resulta que la forma de preguntar de Pardo a Page ha irritado a los independentistas hasta puntos insospechados. Además, sorprende este estilo tan agresivo para con ellos en laSexta, la cadena estatal que más voz ha dado al procés catalán y sus protagonistas… Pero parece que Pardo va por libre:

Aunque sé que habrá tiempo para analizar el comportamiento político de cada uno, me gustaría que me valorara ,si quiere de manera sibilina, no sé, cómo usted quiera, el comportamiento que está teniendo el president de la Generalitat, Quim Torra. ¿A usted le sorprende o ya no le sorprende nada? ¿Le parece mal, fatal, peor?