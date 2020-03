Si fueras uno de estos periodistas caraduras ¿no te daría vergüenza?

La respuesta más directa a la pregunta que formulamos en el titular es un monosílabo fue común: ¡NO!.

Distinto sería en el caso de un ciudadano cualquiera, de los que paga impuestos, no cobra por ir a las tertulias de televisión, ni recibe instrucciones desde La Moncloa.

Uno de esos pretenciosos que se lo llevan crudo, en empresas que deben una fortuna a Hacienda y lo innombrable a los bancos pero siguen pagando millones a sus estrellas y ahora, cuando las cosas se ponen duras, imploran al Gobierno socialcomunista que desvíe parte del dinero imprescindible para comprar mascarillas, respiradores y camas para los infectados por coronavirus, y se los destine a ellos, porque son ‘un servicio público’.

Miren con detenimiento el vídeo y fíjense en sus caras.

No son más que una pequeña parte del contingente de cretinos, pero observando sus gestos y lo que afirmaban petulantes hace pocas semanas, producen vergüenza ajena.

El presentador, otro en nómina, los presenta como ‘expertos’, lo que se las trae.

Y ellos, mientras corría el contador e iban sumando euros a sus cuentas bancarias por soltar pavadas, pontificaban sin tino.

Hoy he decidido acceder a participar en Espejo Público porque literalmente «querían que explicara la curva de la pandemia». Un minuto han tardado en cortarme la conexión en cuanto he nombrado la manifestación del 8M. No me han dejado explicar absolutamente nada. Dais vergüenza.

— Jano García (@janogarcia_) March 23, 2020