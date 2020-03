Ana Rosa Quintana clama indignada con la penosa gestión del Gobierno: «Se está haciendo mal»

No solo son sólo Miguel Bosé, partido por la muerte de su madre, Antonio Banderas y otras figuras relevantes del espectáculo, las que alzan la voz poniendo en cuestión la gestión del Gobierno socialcomunista, al ver que España supera la cifra de muertos de China y registra ya más contagios nuevos diarios por coronavirus que Italia.

También Ana Rosa Quintana, quien con una cuota de pantalla de más del 20% y millones de espectadores, ha manifestado su enfado con Pedro Sánchez y su equipo.

Aunque, fiel al guión que siguen todos los famosos y la inmensa mayoría de los periodistas para ahorrarse problemas, ha comenzado instando al personal a dejar a un lado los análisis políticos para poder centrarnos en la devastadora crisis sanitaria, la estrella de Telecinco no ha ocultado su indignación.

En su programa, antes de entrar en la cuestión de los estudiantes y el ya casi perdido curso escolar, ha criticado Ana Rosa la forma de hacer del Ejecutivo, al que reprocha la falta de medidas de protección en los hospitales:

«¿Por qué el gobierno no compraron antes mascarillas sabiendo lo del virus en Wuhan?».

«3910 de los infectados son sanitarios (según datos de ayer). Y muchos a los que no se les han hecho las pruebas, y otros que tienen síntomas leves y siguen trabajando al pie del cañón. Algo se está haciendo mal. Los sanitarios siguen sin sus equipos de protección. No tienen material. Por favor, ¿dónde están los materiales? ¿Por qué no se ha previsto esto?».

«Debemos de saber cuántas mascarillas se han comprado, dónde se están repartiendo, qué industrias pueden estar colaborando con esto. Hay mucha gente que quiere ayudar y nos falta información».