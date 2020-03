Cuando el alcalde Martínez-Almeida se hartó de darle sopapos en LaSexta a la progre Mamen Mendizabal

Es una de esas ‘palizas‘ que quedan en la hemeroteca para siempre y que a una periodista como Mamel Mendizabal, estrella de LaSexta de García Ferreras, el ex secuestrador Gonzalo Boyé, los amigos de los verdugos chavistas y el apoyo a Podemos y al independentismo catalán, debería avergonzar de por vida, pero no será así.

Mendizabal quedó como una indigente intelectual, bastante sectaria por cierto, pero seguro que sus colegas de televisión le dijeron que había preguntado bien e incluso que había puesto en un brete al popular José Luis Martínez-Almeida.

Pues no y en las redes sociales, aprovechando que el alcalde de Madrid es uno de los políticos que con más entereza ha afrontado la tragedia del coronavirus y más reforzado sale de la crisis, en las redes sociales dar aire estos días al ‘momentazo‘.

Empezó hace unos días Juan Carlos Girauta en Twitter a la par que compartía el vídeo.

Siguió la periodista Cristina López Schlichting con una frase que lo resume todo: “Madre mía, qué chorreo”.

Y a partir de ahí, la mundial y eso que la entrevista de marras, en La Sexta, es de hace ya unos meses.

Mamen Mendizabal arrancó convencida de que las preguntas del guión era definitivas y que el alcalde se iba a derretir cuando le pusiera sobre la mesa la oferta de Más Madrid de negociar los presupuestos municipales de 2020 con ellos, para no tener que contar con el partido de Santiago Abascal.

“Ya sabemos cuál es el ideario de VOX. ¿No recoge el guante de Más Madrid?”.

Martínez-Almeida se limitó a devolver la pregunta y empezó a darle ‘sopapos’ a la entrevistadora:

“¿Y por qué lo tendría que coger? ¿Por qué tengo que escoger la extrema izquierda? ¿Por qué cabe demonizar a Vox, pero sí blanquear a la extrema izquierda? ¿Por qué tienen mayor legitimidad aquellos que dieron un espectáculo vergonzante en la legislatura pasada, hicieron apología de delincuentes como Alfon, trajeron a Cibeles a Puigdemont o Junqueras para hablar de su referéndum…?”.

“Aquí parece que la extrema izquierda puede tranquilamente pasear y campar a sus anchas, sin tener que dar explicaciones de ninguna de las acciones que adopta en cada momento. Ya estén en el Gobierno o en la oposición”.

“Cuando uno ve la trayectoria de Íñigo Errejón, me pregunto si es una voz autorizada para hablar de cualquier cuestión relativa con la defensa de los derechos y libertades y de la democracia. ¡Las cosas como son! El comienzo de Errejón fue hacer un escrache a Rosa Díez, después se fue a Venezuela, luego se vino hasta aquí y defraudó una beca en la Universidad y dijo a los madrileños que iba a aguantar cuatro años y no duró ni cuatro meses. Errejón y Más Madrid no me dan ninguna lección de democracia. Es que lo tengo clarísimo”.