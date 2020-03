Zapatero le hace el programa a Ferreras: carga contra «los políticos y expertos» que critican la gestión del Gobierno y los amenaza

«Si el ejemplo chino era un ejemplo a seguir y viendo la situación de Italia. ¿No debería haber este Gobierno cerrado antes?». La pregunta de Antonio García Ferreras al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero era muy clara. Pero ambos se sabían la respuesta.

Dice Zapatero que el gobierno lo está haciendo bien. Me quedo más tranquilo.

El ex dirigente socialista, lejos de hacer autocrítica con su partido y con Pedro Sánchez, cargó contra «políticos y expertos» -se cuidó de añadir a periodistas y medios de comunicación- que ahora alertan de lo que hay «cuando a principios de marzo» callaban «casi todos». Y los amenazó con solicitarles «un certificado de credibilidad».

Zapatero: Hay dos cosas importantes de esta crisis, la primera es que hubo unos días decisivos que fueron aquellos en los que China empezó a controlar la pandemia y nosotros, Europa, estaba en un momento incipiente. Había pocos casos y China había superado lo peor pero no sabíamos el alcance ni si ese virus se iba a reproducir con tanta fuerza. Decirlo ahora es pretencioso, y es más, a todos los que lo dicen, a los políticos, a los expertos, a los científicos hay que pedirles un certificado de credibilidad. ¿Lo dijiste en aquel momento? Pues si no lo dijiste, no tienes credibilidad. Y en aquellos días de marzo, excepto raras excepciones, casi nadie lo dijo.»