Un experto avisó de la catastrófica pandemia en España desde Cuarto Milenio varias semanas antes

El programa se emitió el 1 de marzo de 2020, con el coronavirus incipiente colándose en España de forma oficial pero entrando como un torbellino en realidad. Pero es que además, tal y como explica el propio Iker Jiménez, el programa se grabó el 20 de febrero, cuando solo había 7 fallecidos en Italia.

El autor de la -por aquel entonces- alarma fue el economista Pablo Fuente, un habitual colaborador del programa y que desde hace meses viene siguiendo la expansión de la pandemia por el mundo desde su salida de Wuhan.

Veo dos cosas: por un lado, gente con mucha ansiedad, que carece de información; y, por otro lado, muchísimos mensajes azucarados por parte de las fuentes oficiales. Creo que la retórica está anulando completamente a la ciencia, y yo he acudido a la ciencia. A nosotros se nos tiene que informar y no se nos está diciendo la verdad.

Jamás he experimentado algo así y llevo casi dos meses siguiendo este tema. He hablado con el exconsejero de la OMS, que ha manejado las pandemias más recientes, y me decía: ‘Hay que contar la verdad, hay que contarla completamente, antes de que la gente empiece a hablar de bulos y otras cosas’. Siempre es mejor, según su experiencia, contar las cosas como son. España no puede prepararse en un mes, tiene que empezar hoy mismo.

Sabemos que los pacientes graves necesitan de ventilación mecánica en muchos casos. ¿Tiene España acceso a un número suficiente para cubrir esos casos? España tiene una crisis de camas de cuidados intensivos (UCI) grave. ¿Qué podemos hacer para incrementar ese número de camas?

¿Qué va a hacer el Gobierno para garantizar al personal médico el acceso a las mascarillas? En Italia ya han desaparecido. No hay mascarillas en ningún lado. Díganos, qué medidas concretas se van a tomar, pero no salgan a decir que se está trabajando en un protocolo. ¿Cuál es [ese protocolo]? Cuéntenlo porque eso es lo que va a calmar [a la población]. Este es el momento de prepararse.

Como han hecho en Italia, le dirán quédense en casa 14 días para no contagiar a nadie. Eso significa tener comida para 14 días, eso significa tener papel higiénico para 14 días y eso significa que debo tener mi medicación, en caso de necesitarla, para 14 días. El 80% de los ingredientes de la medicación del mundo viene de China y de India. Por tanto, si se produce un corte en la fabricación, los ingredientes para esa medicación no van a llegar. ¿Cuál es el plan B?