El 1 de abril se convierte en el Día Internacional de Elena Furiase y esta es la razón

Llega el mes de abril y como cada año, Twitter se llena de memes recordando el histórico momento de Elena Furiase y su éxito televisivo eternamente recordado: ‘abril-cerral’. El vídeo ha pasado a la historia y se ha convertido en todo un fenómeno viral. Han pasado diez años de este momento, pero no es excusa para recordar año tras año este clásico del que nadie se cansa.

Ya en abril del año pasado, la actriz mostró en redes sociales su cansancio: «Desde hace nueve años, muchos de vosotros, cuando llega este mes, me mencionáis en vuestros stories, os acordáis del momento. En fin… Que me parece muy bien y os lo agradezco, pero si no contesto es porque hace nueve años y estoy de la coñita ya un poco…», explicó la actriz en su cuenta de Instagram.

Este momento ocurrió en el programa de Cuatro, Password, presentado por Luján Argüelles, este concurso se basaba en adivinar palabras y el objetivo de Furiase, como el resto de invitados, era dar pistas al concursante para que acertarse la palabra. La palabra que su compañera tenía que adivinar era «mayo», para ello, la actriz decidió darle como pista otro mes, «abril». Entonces la concursante respondió: «cerral». Furiase, volvió a insistir en la palabra «abril» y la joven concursante creyó que en realidad le decía «abrir» y no «abril», de ahí que contestase de nuevo «cerral». Como era de esperar, este momento le causó un ataque de risa a Furiase y el tiempo terminó sin que la participante acertara.

Este año, el confinamiento que nos obliga a estar todos en casa ha hecho que los usuarios tengan más tiempo e imaginación para dejar los mejores memes.

Elena Furiase entrando en las redes sociales esta mañana. pic.twitter.com/XwRaXlbBmC — Jotaderos (@jotaderos) April 1, 2020

elena furiase cuando es abril otra vez??? pic.twitter.com/LmPdTB7Xbh — zzz (@spanishmila) April 1, 2020

Elena Furiase al ver las redes el 1 de abril #BienvenidoAbril pic.twitter.com/FvBQjM8aJC — JC López (@JC_LOSEZ) April 1, 2020

Elena Furiase en 2019: empiezo a estar harta del abril cerral Twitter en 2020: pic.twitter.com/DJZVE3Jma9

— Viti 🏳️‍🌈 (@benevictorxvi_) April 1, 2020

elena furiase viendo que ya es tt a las 10 de la mañanapic.twitter.com/zDSIA9FfPC — eva🌧 (@quesosinpan) April 1, 2020

Elena Furiase cuando le recuerdan abril cerralpic.twitter.com/2NKuDnSuiK — Álex Ordóñez (@AleCacholla) April 1, 2020

Número de notificaciones de Elena Furiase en los primeros 15 minutos de Abril pic.twitter.com/MsvhtcY8DP — YERAY (@Ycalleja00) March 31, 2020

*Año 2060* -Abuela, ya es 1 de abril Elena Furiase: pic.twitter.com/92twHe2vLX — 📺 Adrián Lede 🎬 (@adrianledeb) March 31, 2020