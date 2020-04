Rocío Monasterio lanza un mensaje a los ignorantes que la criticaban por cerrar las fronteras: «Se me llamó xenófoba»

La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha intervenido este 1 de abril de 2020 en el programa ‘120 minutos’ de Telemadrid, recordando que la formación ya avisó hace dos meses que había que cerrar fronteras, una propuesta por la que recibió todo tipo de insultos.

«Pedimos, que ya que no se nos escuchó, ya que el 24 de enero la Comunidad de Madrid, yo lancé el primer aviso sobre que se tenían que cerrar las fronteras y todos los vuelos procedentes de China y se me llamó xenófoba, se me llamó ignorante por parte de dirigentes de sanidad del Gobierno actual», ha lamentado.

Monasterio ha propuesto también que se disuelvan los parlamentos autonómicos y que el sueldo de los diputados vaya destinado a sanidad pública y poder dar liquidez a las empresas y autónomos para paliar los efectos de la crisis del coronavirus. «Solo por el billón destinado para le cambio climático ya tenemos dinero para esa inyección de liquidez. Yo soy diputada autonómica y propongo que se disuelvan los parlamentos autonómicos y los recursos de los sueldos de los diputados vayan a lo que de verdad importa, que es dotar a la sanidad pública», ha expuesto.

«Hay que planificar los próximos 18 meses»

La de VOX ha insistido en la necesidad de hacer test masivos «para separar contagiadores de no contagiadores, porque sino habrá una segunda oleada» y se volverán a «colapsar los hospitales». Monasterio ha señalado también que hay que planificar los próximos 18 meses.

«No hay que engañar a la gente, hay que decir la verdad, porque por engañar a la gente estamos donde estamos hoy. Es una crisis que va a durar aproximadamente 18 meses, no solo sanitaria, también económica. Hay que tener el coraje de afrontarla, tomar las riendas y liderar», ha advertido la líder de VOX en Madrid.

Monasterio insiste en que es «necesario» que haya una inyección de liquidez, y no «posponer los impuestos». «Hace falta que el estado pague tres meses de nómina a todos los trabajadores de España y a los autónomos tres meses de la media de sus ingresos. Con esas medidas y con el test podremos poner parte de España en marcha. Solo hace falta querer hacerlo y tomar las riendas«, ha sentenciado.