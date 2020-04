Risto monta una pelea de gallos en TV entre Cao de Benós y Javier Nart, que terminan a voces: «¡No me aburra con sus memeces! ¡Ignorante!»

Alejandro Cao de Benós, quien se presenta siempre como delegado de Corea del Norte para Occidente, ha vuelto a liarla en televisión después de que este 2 de marzo de 2020 entrase en directo en el programa ‘Todo es Mentira’ (Cuatro) para defender a su país de acogida frente a las informaciones que los medios están publicando con respecto del coronavirus.

Con lo que quizás no contaba este personaje es con que se iba a encontrar en el debate no solo con Risto Mejide sino también con el siempre contundente político español, el eurodiputado independiente (ex de Ciudadanos) Javier Nart.

En concreto, la disputa se ha producido por una noticia sobre la ejecución en Corea del Norte de un funcionario por visitar un baño público mientras estaba en cuarentena por coronavirus, información publicada en Informativos Telecinco. Así se defendió Cao de Benós:

«Es totalmente falsa, tenemos que ir a la fuente de la información, sale de un supuesto confesor anónimo de Corea del Sur… vamos a ver de dónde coge Telecinco la información y enseguida vamos a ver que no tiene ningún fundamento. Es absolutamente ridículo. Busquemos la fuente de la información y nos daremos cuenta de que no es fiable».

En ese momento Risto Mejide se ha lanzado contra el delegado de Corea del Norte: «No me ofrece ninguna duda de cómo cotejan y cómo nos dan la información». A lo que Cao de Benós ha respondido que es «amigo personal» de Pedro Piqueras, «persona a la que además admiro», ha añadido.

Según Cao de Benós, el país no tiene «ni un solo caso de coronavirus porque el 22 de enero se cerraron las fronteras», y «si alguien entra en contacto con un contagiado por coronavirus, entra en una cuarentena de 30 días».

Javier Nart, que no se estaba creyendo ni una palabra del ‘coreano’, le ha desnudado con toda una batería de insultos:

Esto es el franquismo versión comunista. Dónde no hay libertad, no hay verdad. No me vale la pena perder el tiempo. No me aburra con sus memeces.

Cao de Benós, ni corto ni perezoso y sobre todo, nada preocupado con los insultos, se defendía: