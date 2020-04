El vídeo del socialista Carmona admitiendo que el PSOE ‘enchufa’ aliados en laSexta y le “teledirige” en las tertulias

Antonio Miguel Carmona ha traicionado al PSOE. En un vídeo que se ha filtrado y al que ha tenido acceso Periodista Digital se puede ver cómo el exportavoz de los socialistas en Madrid reconoce que el partido de Pedro Sánchez enchufa a sus militantes en el seno de las grandes cadenas de televisión con el objetivo de manipular la opinión pública y llegar a un mayor número de españoles. Una pequeña legión de ‘Joseph Goebbels’ que trabajan diariamente para vender su propaganda ‘progre’.

En las imágenes, grabadas a escondidas en una reunión en una sede del PSOE, se oye al exportavoz del PSOE reconocer que: “Tomás y yo hemos tratado de meter gente en los medios de comunicación y hemos metido gente con bastante frustración por un lado, pero los que han cuajado han cuajado. Juan Segovia lo está haciendo francamente bien en laSexta y otros compañeros lo están haciendo bastante bien en otros sitios”.

El socialista Carmona tiene claro que el interés del PSOE radica en la televisión y no en la prensa escrita. No en vano, afirma que “no nos preocupemos tanto de lo que sale en los periódicos, aunque hay que preocuparse obviamente, porque una noticia en un periódico la leen 133 personas. Imagínate que es una mentira que escriben en un blog del diario El País y filtrada por un cargo público, pues lo leen 133 personas. Sin embargo, sales en la televisión y te ven siete millones de personas”.

En el mismo vídeo se puede escuchar cómo Antonio Miguel Carmona reconoce que acude a las tertulias de la televisión “teledirigido” por titiriteros del PSOE. “Estamos dirigidos cuando envías ese mensaje del partido, totalmente”, admite. Incluso, cuenta una anécdota personal:

“Teníamos un problema del ERE en Andalucía y, en el debate de Telecinco, fui yo porque me mandó el partido a ir. Y yo estaba, lo puedo decir aquí sin que nadie me grabe, teledirigido, nunca mejor dicho, por José Antonio Griñán y por Mario Jiménez. Tan teledirigido que me mandaban mensajes por Whatsapp todo el tiempo, como es natural, ¿no?”.