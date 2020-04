Atizan duramente a Juan del Val tras confesar que se hizo la prueba del coronavirus sin tener síntomas: «Poderoso caballero es don dinero»

La pasada noche del jueves 2 de abril de 2019 Pablo Motos conectó con Nuria Roca y Juan del Val desde el plató de ‘El Hormiguero’. Lo hizo a través de una videollamada, pues ambos se hallan confinados en su hogar; en ella, el escritor reveló que se había sometido a la prueba del COVID-19 y el resultado había sido positivo. Si bien afirmó que «en ningún momento he tenido ningún síntoma (…) ni mocos, ni tos, ni fiebre», añadió que «me hice el test porque había estado con algunas personas que estaba convencido de que lo tenían y por prevención».

El matrimonio charló sobre el virus y su «peligrosidad» con Motos durante varios minutos y Juan, que ha estado once días en aislamiento y «comiendo con guantes», continuó explicando que se sorprendió «muchísimo» al ver la resolución del examen:

También aprovechó para recalcar la importancia de llevar a cabo los test masivos a la multitud, entre quienes se estima que podría haber unas 7 millones de personas contagiadas y asintomáticas.

Pese a que la crónica del colaborador de Antena 3 pretendía desarrollar una labor de concienciación, terminó precipitando la irritación de muchos usuarios de Twitter que se planteaban la manera en que había accedido a dicho test, pues someterse a él ahora mismo es casi todo un privilegio para quienes padecen indicios de la enfermedad.

#QuédateEnCasaEH8 Pablo, pregúntale a Juan Del Val cómo le han hecho el test sin tener síntomas. A mi mujer con síntomas no se lo han hecho

Me parece absolutamente vergonzoso que estos señores vengan aqui a contar su experiencia de asintomático. Los test no eran para los pacientes graves? O para los que tienen pasta como estos? Está claro que no todos somos iguales. #QuédateEnCasaEH8

— Cristina Campos (@Cristina_2311) April 2, 2020