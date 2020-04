Los épicos ‘zascas’ contra laSexta y su encuesta para blanquear a Sánchez: «¿A quién preguntaron, a Wyoming y Ferreras?»

LaSexta presentó los resultados de su ‘barómetro especial’ tras cumplirse tres semanas del inicio del estado de alarma. La cadena afirma que el 60,3 por ciento de los encuestados valora positivamente la gestión del gobierno de Pedro Sánchez, frente a un 39,6 por ciento que lo valora de manera negativa. Sin embargo, en la información publicada en su página web no da ningún dato sobre cuál ha sido la muestra de la encuesta, lo que desencadenó una ola de ‘zascas’ en las redes sociales.

“Curioso que no pongáis la muestra. No tiene mucho sentido no saber a cuántas personas se ha preguntado”, les cuestionaba un usuario indignado. Sin embargo, había otros que creían haber dado con la respuesta: “¿A quién preguntaron?, ¿a Wyoming y Ferreras?”; “Han llamado a las casas de Wyoming y dos aleatorias, y casi les sale mal”; “seguro que sólo preguntaron a la redacción”; o “a 15 millones… pero de euros de la sanidad pública abalan esta encuesta”.

En este sentido, los españoles apuntaban a que se está devolviendo el favor a la partida millonaria aprobada por el Consejo de Ministros para ayudar a la televisión pública y, en concreto, donde se beneficia a laSexta.

Los usuarios también aprovecharon para tomarse con humor el propio resultados de laSexta: “¿Solo el 60%?, venga, que da igual, los vuestros os van a creer igual, poner el 99,8%”; “lo raro es que no haya sido del 600.3%”; “Más de 12.000 muertes y el 60,3% valora positivamente la gestión. No sabía que había tanto sociópata en España”, son algunos de los comentarios contra el canal de izquierdas que ha venido trabajando en una campaña para blanquear la imagen del PSOE y Podemos pese a sus garrafales errores en la gestión de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Los ‘datos’ de Ferreras

Para contentar al Gobierno socialcomunista y a la fábrica de mentiras oficiales del gabinete de Moncloa, el barómetro de laSexta ‘pisotea’ al PP afirmando:

“la posición del PP ante el contexto del Covid-19 se mueve en otras cifras. Un 68,1% de los españoles encuestados valora negativamente la posición de los populares frente a esta crisis. No obstante, un 31,8% se muestra a favor del Partido Popular”.

Además añaden que “un 55,6% de los encuestados opina que la información que facilita el Ejecutivo es “adecuada”, un 34,1% la considera “escasa” y el 10,3% cree que es “excesiva”. Nada dicen de la censura informativa por cierto.

Y tratan de lavar la imagen de Sánchez comparando su nefasta, criminal y catastrófica gestión con el resto de países porque García Ferreras nos quiere hacer creer que “el 52% de los españoles responde que España está manejando “igual” esta crisis que los países de nuestro entorno”.

Resulta difícil de creer, pero son expertos en la mentira y la manipulación, y la segunda cadena de Atresmedia no tiembla a la hora de asegurar que “los encuestados dan un aprobado de un 5,6 a la gestión del ministro de Sanidad, Salvador Illa”.

‘Chani’ abandona el circo

Antonio Pérez Henares no está dispuesto a seguir siendo parte de la farsa progubernamental de laSexta.

A través de sus redes sociales, ‘Chani’ ha informado este 6 de abril de 2020 que se desmarca del programa ‘Al Rojo Vivo’, presentado por Antonio García Ferreras, “exclusivamente por razones de coherencia y conciencia”.

Un anuncio que llega después de que la cadena de televisión de Atresmedia haya volcado, con todavía más intensidad que antes, en intentar ocultar los garrafales errores que el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han tenido en la lucha contra el COVID-19.

Pérez Henares subraya así su negativa tajante a participar en la ‘Brunete Pedrete’, integrada no sólo por Ferreras, los gremlins de LaSexta, la cadena SER y El País, sino por una legión donde se mezclan convencidos, interesados, asustados y mamones.

“He comunicado a García Ferreras mi renuncia a seguir colaborando en Al Rojo Vivo. Decisión estrictamente personal, tras reflexionar estas semanas, motivada exclusivamente por razones de coherencia y conciencia. Le agradezco el haber contado conmigo desde el comienzo de su programa”, ha sentenciado en su cuenta de Twitter.

