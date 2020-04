Jorge Javier Vázquez se mofó de los ancianos moribundos y ahora les quiere engañar en su cara: sí dijo lo que dijo

Si algo compartimos con Jorge Javier Vázquez es el incendio que alega que hay en redes sociales. Internet echa fuego, pero las cosas no son tal y como él aduce.

Tras ver la luz un polémico vídeo de 45 segundos (de hace más de un año) en el que el presentador de Mediaset describía a sus haters de «señoras muy viejas y señores muy viejos» que «están a punto de palmarla, que están a punto de encontrarse con Dios y con San Pedro» e incluso «algunos llevan el signo de la muerte en la cara”, el protagonista ha querido defenderse. Lo ha hecho en ‘Sálvame’, durante la emisión del martes 7 de abril de 2020 y después de verse en la cuerda floja a causa de su incontinencia verbal:

«Yo siempre me he significado como votante de izquierdas y confío en este Gobierno. A partir de que yo no mostraba disconformidad con sus acciones y no era crítico con ellos, las redes recuperaron un vídeo mío de hace algunos años en el que, manipulando y mezclando imágenes, se decía que yo decía unas cosas que jamás pronuncié sobre la gente mayor, que no las voy a repetir porque no quiero fomentar la mentira. A partir de entonces, empecé a recibir miles de mensajes y, tras hablar con mi Community Manager, me cuenta que durante la crisis se han activado un gran número de bots en redes sociales, cuentas falsas que twittean bulos sobre el COVID-19, afines a la extrema derecha», alegaba con marcada irritación.