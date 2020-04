Mediaset ficha a una influencer y dinamita la red: «Me encanta que os muráis de envidia, es lo que os merecéis»

Aunque en la pequeña pantalla es aun una extraña, Natalia Osona arrasa en la red. Joven, emprendedora (fundadora de la firma Glowrias) y muy proactiva, cuenta con más de medio millón de seguidores en Instagram; unas cualidades que sedujeron a Mediaset, que ha terminado fichándola para crear contenidos «cada viernes» en su marca de contenidos audiovisuales, Mtmad.

La influencer se estrenó el pasado 3 de abril de 2020 con un vídeo (escindido en dos entregas) en el que abrió las puertas su hogar, ubicado en una de las urbanizaciones «más exclusivas de todo Madrid», para «agradecer» el encomiable apoyo que recibe a diario:

Las imágenes, en las que reconoce en más de una ocasión que su casa es «enorme» y «un espectáculo», levantaron muchas ampollas entre quienes consideran que la empresaria se muestra muy altiva y arrogante, alardeando en todo momento de sus excesos y posesiones. Y, ante tanto hate, no pudo morderse la lengua:

«A toda esa gente envidiosa, os voy a decir que me siento tremendamente orgullosa de conseguir lo que me propongo a base de sudor y esfuerzo (…) y que no he necesitado a ningún tío, ni millonario, ni famoso ni nada, para conseguir todo lo que soy hoy. Vuestro odio me hace más fuerte y me encanta enseñaros mi casa y que os muráis de envidia y de rabia, porque es lo que os merecéis», sentenció en su perfil social, en el que «digo lo que quiero».