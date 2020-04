Risto salta como un poseso a defender a Jorge Javier Vázquez de un enemigo común intangible: «¡Esta gentuza no nos va a callar!»

Jorge Javier Vázquez se columpió, dijo unas palabras feas hace algún tiempo sobre los mayores, ancianos, que le criticaban (haters), porque es normal llevar mal la crítica contra uno, pero se salió del tiesto.

Tampoco es de buen gusto que ese vídeo de su alegato picado en ‘Sálvame’ haya salido ahora, cuando mueren cientos de personas cada día -la mayoría, mayores- por el dichoso coronavirus que asola el mundo. La defensa de Jorge Javier es acusar a la extrema derecha y a los bots de internet, pero la realidad es que sí dijo lo que dijo:

Este 8 de abril de 2020 fue Risto Mejide el que quiso salir a defender a su compañero de Mediaset, desde su ‘Todo es mentira’ (a la vez rival por la audiencia), y para ello tiró de lo personal. Mejide, que ha sido uno de los grandes damnificados del sector por reírse a mandíbula batiente del coronavirus, se ha tenido que tragar sus palabras una a una. Ahora, hace lo propio, se queja de que esos ‘bots’ de la extrema derecha que han encontrado como enemigo intangible, y asegura que hubo un fin de semana que estuvo a punto de dejarlo todo:

Yo estuve a punto de no presentar más este programa. Un día me llegaron más de 10.000 mensajes, porque desde las autoridades nos decían que el coronavirus era una gripe y esto es un programa de humor. Y cuando eso se agrava y empiezas a tener muertos, y la OMS empieza a decir que eso no es una gripe común… Cuando todo eso cambia, ya no tiene ningún sentido todo lo que habíamos dicho antes. Es entonces cuando cogen ese vídeo, lo recortan y dicen que Risto se estaba riendo de los muertos. Y yo no permito la indecencia, soy alguien que dice lo que piensa, y que me sacaran de contexto esas palabras… Fui TT durante 17 horas, tenía la opción de hundirme y decir que no quiero molestar ni ofender, o hacer lo que hice. Me llamó el productor de este programa y me preguntó que desde cuándo me he escondido. Y aquí estoy. Esta gentuza no nos va a callar, ¡y aquí estamos!