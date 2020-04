Eduardo Inda: «Sánchez es un político de los más mentirosos, su capacidad para lanzar bulos y fakes es infinita»

Este lunes 13 de abril de 2020 supone una fecha destacadísima para el devenir de España en los próximos meses en relación a la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus, porque el Gobierno Sánchez, el Ejecutivo de los vaivenes, de las pifias y de las mentiras, abre el confinamiento laboral total en medio del caos logístico.

De modo que en el amanecer de ‘El Programa de Ana Rosa’ de Telecinco en esta misma jornada estaba en la mesa el periodista Eduardo Inda, azote del Gobierno de socialistas y comunistas, para precisamente incidir en ello una vez más: Sánchez es un mentiroso:

Pedro Sánchez es uno de los políticos más mentirosos de Europa.

Lo que él quiere que es que Casado le mantenga en la Moncloa, y si no hay cesiones por parte de Sänchez le va a decir que no, y Casado no va a hacer como Rivera; siempre se va a reunir con él si le llama.

El Gobierno de España es el gran fabricante de bulos de este país.

La capacidad que tiene este hombre para lanzar bulos y fakes es infinita.