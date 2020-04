Ricardo Darín ‘se dispara al pie’ ante Évole: una recomendación ‘comunista’ que se le vuelve en su contra

Ricardo Darín se disparó al pie. En su análisis del impacto que tiene el coronavirus en la sociedad internacional, el actor argentino realizó una dura crítica contra el capitalismo y la adquisición de bienes y servicios que tildó de innecesarios y “estúpidos”. Sin embargo, sus palabras no han sido compartidas por quienes consideran que la pandemia puede ser una excusa para implementar ideologías o modelos comunistas y socialistas que limitan a la población en su decisión sobre qué se puede o no adquirir y en qué cantidades.

La crítica de Darín fue gustosamente recibida por Jordi Évole durante la entrevista en el programa ‘Lo de Évole’. No es para menos, el periodista ya demostró sentirse cómodo con discursos de la extrema izquierda, siendo uno de los ‘masajistas’ preferidos de todos los tiranos latinoamericanos socialistas. De ahí que sea el elegido para dar voz a figuras que se han caracterizado por la violación de derechos humanos y el crimen organizado, como Nicolás Maduro, Evo Morales o Rafael Correa. Sin olvidar a etarras, entre otros.

El discurso del artista argentino no solo caló en laSexta, sino también dentro de Podemos. En sus redes sociales, el partido de Pablo Iglesias compartía la parte de la entrevista en la que Darín afirmaba que:

“Vamos a salir modificados. Esto nos desenmascara. La necesidad de conseguir alcohol en gel, harina, huevo, naranjas, las cosas esenciales. Nos descubren y desenmascaran de la cantidad de estupideces que vivimos persiguiendo. Consumimos cosas que no necesitamos. Esto es real”, explicaba.

Las redes arden

Los usuarios de las redes sociales no han tardado en recordarle que las películas que le permiten a Darín ganarse el pan que lleva a la mesa, tampoco están entre los bienes que se consumen durante el confinamiento. En este sentido, aunque no se cuestiona toda la importancia que conlleva la cultura, también precisan que resulta hipócrita su discurso. Sin embargo, no han sido los únicos ataques por sus palabras.

Una de las frases del actor que rápidamente se han viralizado es que “hay gente que se está haciendo multimillonaria con el coronavirus”. Un ataque contra las empresas que se están viendo beneficiadas económicamente por la venta y difusión de bienes y servicios que ayudan a la lucha contra el COVID-19. Sin embargo, se ha olvidado hablar de que los políticos también están sacando un importante rendimiento económico de la pandemia.

No sólo por los políticos que, sin necesitarlo, siguen cobrando los ‘extras’ salariales que tenían aprobados bajo otras circunstancias. Sino también por la aparición de ‘asesores’ como la exministra de José Luis Rodríguez Zapatero, Leire Pajín, quien se encuentra en el grupo de expertos sanitarios del gobierno de Pedro Sánchez pese a que es socióloga. Es decir, una demostración más de las ‘puertas giratorias’ dentro del PSOE para dotar de recursos a sus ‘socialistas’ preferidos.

Ricardo Darín acertó en que la sociedad cambiará con el final del coronavirus y que habrá cambios económicos que pasarán a la historia. Sin embargo, no todos están dispuestos a que el COVID-19 se convierta en la excusa soñada por los nostálgicos del comunismo y el socialismo para desempolvar las ‘expropiaciones bolivarianas’ con las que sueña Pablo Iglesias o las cartillas de racionamiento que llevan a Cuba a controlar por el estómago a sus ciudadanos.