El pesadísimo Revilla insiste en defender su penosa ‘servilleta-mascarilla’ en TV… aunque él use otra

Las ‘servilletas-mascarilla’ del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha convertido en carne de meme en redes sociales después de que este 13 de abril de 2020 comenzaran a circular vídeos e imágenes del producto en cuestión. Los cántabros han calificado estas mascarillas como unas «servilletas con cortes a los lados» y han criticado la aparente inutilidad de las mascarillas. Otros han criticado incluso la aparente ineficacia de este producto, podrían ser peligrosas, ya que dificultan la visión casi tapando los ojos.

Eso sí, aunque Revilla se ponga la servilleta en la tele, a la hora de la verdad usa otra, una de las buenas…

El presidente de Cantabria @RevillaMiguelA nos muestra las fantásticas mascarillas-servilleta que han comprado para la población, no hay más que verlas para notar que son muy seguras. Y luego ya nos enseña las que utiliza él. pic.twitter.com/uI3RfAytZd — Mi otro yo 🇪🇸 (@Miotroyo2parte) April 13, 2020

El presidente autonómico intervino en ‘Espejo Público’ (Antena 3), programa presentado por Susanna Griso, para defenderse de las críticas y afirmar que las mascarillas que la región ha repartido «son muy buenas».

«Primero, no son las mascarillas «de Revilla», son las mascarillas del Gobierno de Cantabria, que ha tomado una decisión absolutamente pionera. Esta semana todos los hogares de Cantabria van a tener cinco de estas mascarillas».

Revilla ha asegurado que las mascarillas «protegen», ya que según datos de expertos, «en un 85% son muy eficaces, más allá que sean más o menos estéticas». El presidente de Cantabria ha desvelado que el coste es de 0,10 euros y que el contribuyente «no paga nada» porque lo ha pagado una empresa.

«Nos están llamando de todos los lugares de Cantabria porque quieren tenerlas ya, y no va a ser posible hasta que acabemos esta semana».

Además ha insistido en que no se trata de una mascarilla quirúrgica, «es para que quien la lleva no contagie», ha añadido. «La mejor prueba es que no paran de llamarnos porque las quieren, si es muy sencillo. Mírala». En ese momento, la presentadora, Susanna Griso ha pedido al presidente que muestre cómo se pone la mascarilla.

«Se mete una por aquí, otra por al otra oreja, se baja la mascarilla y tiene un doble filtro de viscosa protector al 85%, pero dicho por gente que sabe, ¿pero como el Gobierno de Cantabria se va a lanzar una cosa de estas si no es útil?», ha explicado Revilla mientras se probaba la mascarilla. «Claro que no son quirúrgicas, pero son muy buenas», ha concluido.

Al margen de la polémica, el presidente de Cantabria ha vaticinado que la población no saldrá a la calle hasta junio y que el confinamiento durará durante el mes de mayo.