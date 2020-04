La serie sobre el origen de ETA que le estalla en la cara a Movistar+ con sus actores haciendo apología del terrorismo

La última propuesta de Movistar+ (La línea invisible), cuenta con seis capítulos sobre el origen de la banda terrorista ETA, y está preparada para que el espectador vea las bondades y buenas intenciones del grupo de jóvenes que inició la batalla salvaje y el brutal derramamiento de sangre en el España, en contraposición a una policía franquista dura y violenta que quiso cortar por lo sano a toda costa.

Así que no es de extrañar que los propios actores de la serie se hayan ‘tragado’ el argumentario que han tenido que interpretar y ahora se den situaciones de una confusión que rebosa el vaso.

El problema de esta propuesta de Movistar+, del director Mariano Barroso y con varios actores de renombre (Àlex Monner, Antonio de la Torre, Anna Castillo, Patrick Criado, Joan Amargós, Asier Exeandia y Enric Auquer) es que participan de llevar al espectador una historia edulcorada sobre los primeros asesinatos de la banda terrorista que sembró el odio en España durante varias décadas. ¿De verdad era esto necesario?

Así ocurre que, los jóvenes actores, ahora, al promocionar la serie, se llevan a una confusión inducida y terminan diciendo auténticas barbaridades que rozan la apología del terrorismo. Es lo que pasa en la publicación Vertele de eldiario.es de Nacho Escolar, con Anna Castillo y Patrick Criado:

Patrick Criado: La serie está contada desde un lugar humano, desde la emoción, desde el corazón de estas personas y lo que sufrieron. Permite entender muy bien el contexto en el que todo ocurrió.

Me ha sorprendido la juventud. Lo jóvenes que eran estas personas y lo que tuvieron que pasar para decidir formar una organización así. Si miras a la gente de 19 años de hoy en día, no te imaginas que pudieran organizar algo así. Es necesario entender por lo que tuvieron que pasar para que con 18, 19 e incluso 17 años tuvieran la necesidad de crear una organización que fuera en contra del franquismo y de toda la opresión que vivían.

Anna Castillo: El País Vasco estuvo muy oprimido en esa época. Eran chavales que buscaban justicia. Todo nace de la injusticia realmente, nunca una acción de este tipo nace de otra cosa que no sea injusta. Me sorprendió también lo jóvenes que eran, lo mal que lo tuvieron que pasar no antes de crear la organización, sino durante. Toda esta cosa de estar escondidos, continuamente en peligro, cerca de morir todo el tiempo. Que les pillaran, lo que podía pasar y cómo se hermanaban entre ellos.