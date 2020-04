‘Barbie’ Nebot y la vergonzosa forma de culpar a la ideología de VOX de los ataques a sanitarios

Alguien debería decirle a Marta Nebot que los ataques que han sufrido los sanitarios con la crisis del coronavirus no tienen nada que ver con la ideología, y sí con la maldad humana.

Este 15 de abril de 2020, una ginecóloga de Barcelona ha sido víctima de este tipo de agresiones. Cuando la sanitaria ha bajado al garaje comunitario de su urbanización para ir a trabajar se ha encontrado con el mensaje ‘rata contagiosa’ en su coche. Este acto vandálico completamente repulsivo y despreciable, no es un caso aislado. Hace unos días, se viralizaba el ataque que ha sufrido una cajera de supermercado en Cartagena, la trabajadora recibió una carta anónima para que, «por el bien de todos», abandonase su vivienda.

Sin embargo, para Marta Nebot, esto es fruto de la política y de la ideología de VOX, el partido liderado por Santiago Abascal. Así lo ha manifestado en el programa ‘Todo es Mentira’ (Cuatro), espacio presentado por Risto Mejide.

Al comenzar su intervención, Nebot ha señalado a los 3,5 millones de personas que han votado a un partido «que cree que a los que traen problemas hay que dejarlos fuera», y ha insistido en que «esta misma mentalidad es la que estamos viendo ahora».

Carmen Lomana, que también se encontraba en la mesa, no daba crédito a semejante barbaridad, por lo que salió en defensa del partido y sus votantes. «No soy de VOX, ni creo que lo seré nunca, pero conozco mucha gente que vota a VOX y son gente maravillosa, buena, honrada, honesta y con buenos sentimientos. Entonces, que así sin saber, le eches la culpa, que a lo mejor este lo es, son hacer juicios de valor muy fuertes«, ha afirmado Carmen Lomana. En un intento de justificarse, Nebot ha reculado aunque ha dejado claro el mensaje de odio:

«No has entendido nada de lo que he dicho, estoy hablando de que la ideología de la que habla VOX, la ideología que maneja VOX, lleva a que este señor lo hace de una manera espantosa poniendo «rata asquerosa», pero los señores de ayer lo hacen escribiendo una carta muy bonita que dice «por favor, váyase usted porque nos puede contagiar». Yo digo y repito por si hay gente que no lo ha entendido, o no me he explicado lo suficientemente bien, lo que ellos tratan de aplicar en el muro, en la reja en Ceuta y Melilla, lo que tratan de aplicar en este país con los MENAS, lo que tratan de aplicar con toda la gente que presuntamente trae problemas y que sin embargo ahora, para salvar el campo, vamos a contratar a gente sin papeles. Si el sistema pasa por quitar de en medio a quien da problemas, esto es lo mismo. y esta mentalidad está basada exactamente en lo mismo«.