Iker Jiménez se la devuelve a los periodistas que le utilizaron sin clemencia y toma una irrevocable decisión

Como bien señaló hace semanas Iker Jiménez, «hay pocos misterios tan grandes en este 2020 como lo que está pasando, como la información y como la honestidad de los que informan». Después de aquellas polémicas declaraciones, el presentador padeció en primera persona las consecuencias de la crisis del coronavius, pues ‘Cuarto Milenio’ (Cuatro) dejó de emitirse «después de 15 años y por tiempo indefinido», aunque él mismo aclaró que las ampollas que las emisiones anteriores levantaron no influyeron en que le «cortaran la oreja».

Iker, que se enorgullece de «haber suscitado sarpullidos en algunos medios, en algunos colegas y en algunos compañeros», optó por reinventarse y continuar «haciendo un servicio público» en relación al COVID-19 a través de ‘La Estirpe de los Libres’, su canal en YouTube (en el que también desarrolla ‘Milenio Live’). Ha sido precisamente en esta plataforma, en la que publica contenido a diario, donde el martes 14 de abril de 2020 anunció que no volverá a admitir entrevistas a ningún medio de comunicación:

«Yo he tenido que decir ‘por favor, colegas, no voy a dar más entrevistas, voy a hablar en ‘La Estirpe’ y en ‘Milenio live’ porque son mis programas’. Primero porque a veces decís cosas que no sé de dónde se sacan . Otros colegas sí que son escrupulosos, como las entrevistas que he dado y concedido, donde han sido absolutamente escrupulosos. Luego, cuando uno ve aquí la campaña de propaganda y desinformación , puede tener el pecado de pensar que esto es China y Estados Unidos, lo cual suena tan lejano, pero no, yo lo vivo en mis carnes «, reveló con evidente indignación.

«Veo titulares que no me puedo creer de medios con los que yo no he hablado, que extraen cosas que yo no he hablado ni he dicho, ni siquiera he sugerido; intentan enfrentarme con compañeros, cuando yo he citado cosas que citaban otros. No es lo mismo decir ‘Iker ataca a este compañero’ que citar lo que dijo un medio sobre eso», añadió.