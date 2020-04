Ovación masiva por el insólito final de una conexión con un presentador de la BBC

El confinamiento por la emergencia sanitaria del coronavirus ha potenciado las incalculables capacidades e inmensa productividad que el teletrabajo ofrece a muchas empresas y empleados. Uno de los sectores cuya reinvención ha superado las expectativas ha sido el comunicativo. Todas las televisiones (tanto patrias como internacionales) han incorporado conexiones a través de videollamada, y muchas de ellas se realizan desde el domicilio del propio corresponsal.

Precisamente este procedimiento es el que ha puesto en marcha la BBC, cuyo presentador del tiempo, Owain Wyn Evans, ha pronosticado la climatología inglesa desde el jardín de su casa. Pero, como en todo informativo que se precie, la sintonía final ha de estar presente. Es por ello, que el periodista galés ha regresado al interior de su casa para terminar dicho relato en su salón tocando las notas musicales de la cabecera ¡con la batería!.

When they said try working from home I didn’t realise they’d expect me to do the music too @BBCNews @BBCNWT #BBCNewsTheme 🥁 #workingfromhome pic.twitter.com/DVXjDw0l8F

— Owain Wyn Evans (@OwainWynEvans) April 15, 2020