Las últimas polémicas de ’Sálvame’ salpican a María Patiño y terminan en disgusto: sufre una brutal agresión

María Patiño lo ha calificado como el «discurso del odio», y razón no le falta, pero las controversias que han envuelto a ‘Sálvame’ (Telecinco) en las últimas semanas no son moco de pavo. El polémico vídeo de escasos 45 segundos que rescataron las redes sociales (que data de hace más de un año) en el que se apreciaba cómo la incontinencia verbal de Jorge Javier Vázquez le llevaba a definir a sus haters como «señoras muy viejas y señores muy viejos» que «están a punto de palmarla, que están a punto de encontrarse con Dios y con San Pedro» levantó muchas ampollas entre gran parte del colectivo de la tercera edad (que además representa la mayor parte de su audiencia). Después de que el presentador negara aquellas palabras y acusara a la extrema derecha de confabular contra él a través de una «campaña en redes», se evidenció que, efectivamente, sí que las pronunció. Los ánimos, desde entonces, están todavía más encendidos y, por desgracia, María Patiño ha terminado pagando el pato.

La presentadora de ‘Socialité’ ha vivido un dramático episodio en una farmacia de la capital (cercana a su domicilio, en Chamberí), mientras se disponía a adquirir productos de primera necesidad.

“Una señora que estaba enfadada con el programa y con nosotros, con Jorge y conmigo, se me abalanzó, me tiró el carrito de la compra y empezó a insultarme ”, reveló visiblemente afectada en el programa del miércoles 15 de abril de 2020.

La gallega, que no quería acrecentar la violenta coyuntura ni enterarse «muy bien de lo que decía para no calentarme más», optó por subir el volumen de la radio que se hallaba escuchando.

«Las personas creen que estamos haciendo un flaco favor a la sociedad si no defendemos sus ideales o no actuamos como ellos quieren que lo hagamos. (…) Lo que no se puede ejercer es la violencia en la calle, porque así no vamos a ningún lado. Y eso a mí me pasó»», explicó una desazonada Patiño al tiempo que requería respeto y tolerancia.