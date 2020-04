La España de ‘La isla de las tentaciones’ ha muerto: ¿Qué ha cambiado en los espectadores en dos meses?

Parece que ha pasado una eternidad, pero hace menos de dos meses nos mordíamos las uñas por conocer el devenir de los participantes de ‘La isla de las tentaciones’ (Mediaset). Tras un fatigoso desenlace de 2019 (propiciado, en gran medida, por la huída de anunciantes de ‘Gran Hermano’ a raíz del caso Carlota Prado), los ‘felices años 20’ se instalaron en la cadena de Vasile coincidiendo con el comienzo el show de entretenimiento pilotado por Mónica Naranjo.

Cinco parejas muy dispares entre sí, con cinco situaciones y vínculos diferentes, decidían poner a prueba su amor separándose durante un mes en una isla paradisiaca ubicada en República Dominicana. Sus desdichas y bonanzas (en menos casos) terminaron calando en España hasta el punto de llegar a ser el programa más visto de la historia de Cuatro, alcanzando un 30% de cuota de pantalla con más de 3,6 millones de espectadores (la última gala de la isla de la seducción llegó a lograr un total de 4.512.000 personas pentiendes del esperado reencuentro entre los protagonistas).

Desde que el aclamado formato culminara el 14 de febrero, ha llovido mucho. Dos días más tarde, media España se hallaba expectante frente a sus televisores deseando saborear el estreno de ‘Supervivientes 2020’. Una apertura que se planteó peculiar, más teniendo en cuenta que la gran mayoría de los rostros de sus concursantes no resultaban familiares a la audiencia. Pero eso no era trascendental (o no parecía serlo) con el antecedente que nos precedía. A principios de año, nadie sabía quiénes eran Rubén y Fani, y su breve historia fue el relato más comentado de la pequeña pantalla patria en décadas; el exfutbolista se coronó como tronista en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y la pareja de Christofer acabó haciendo las maletas para poner rumbo a las tierras hondureñas.

Ahora que la controvertida tentada ha perdido el duelo frente a Elena, Hugo y Yiya, regresa a Madrid, pero ¿a quién le preocupa?. La expulsión de Fani ha sido la antítesis a lo que se dice ‘un jarro de agua fría’. España ha hablado y la sensación colectiva es de impasibilidad, desinterés, tibieza, desgana, indiferencia. ¡Ojo! la percepción de los mismos espectadores que sesenta días atrás vibraban con los baños nocturnos de la mediática y Rubén, las bachatas pícaras, las citas en la arena, las copas de más con desenlace en el sofá; quienes rezumaban al sentir las lágrimas de su chico, ¡qué narices! los mismos que hicieron del ‘¡Estefanía!’ un clamor masivo. Ahora Fani es un personaje tibio, y su expulsión, una más del reality de Bulldog TV.

¿Por qué Fani ya no interesa?

Se podría decir que Fani es una analogía diáfana del ciclo que atraviesa el ‘telecinqueo’. En su momento, representó la novedad, pero como se suele decir, todo lo que sube, baja. Y bajó hasta lo inconcebible. Quizá de ella se hubiera esperado una postura polémica en el segundo cayo, pero incluso tiempo antes de coger el avión, se veía venir que eso no ocurriría. El ser humano tropieza dos, tres y hasta mil veces con la misma piedra, pero lo de Fani era una roca difícil de traspasar. Si a eso le sumamos el cambio en las prioridades del público durante las últimas semanas a causa de la crisis del coronavirus, la considerable disminución de intensidad en las pruebas que plantea Lara Álvarez, el incremento de las reprimendas artificiales entre el resto de los compañeros y la violación absoluta de las expectativas que se proyectaban, el resultado es amargo: ‘Supervivientes’ anotó el peor registro de su historia en cuota de pantalla durante la emisión de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ (Cuatro) el pasado 24 de marzo de 2020, con solo un 13’3% y 2.096.000 espectadores.