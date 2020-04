Miscelánea de palos a Iñaki López cuando anuncia que ‘laSexta Noche’ se dedicará a analizar la falta de ejemplaridad de Mariano Rajoy

Iñaki López, el presentador bilbaíno de laSexta Noche, ha recibido una tremenda tunda cuando ha anunciado parte de los contenidos que tratarán en su programa de los sábados.

laSexta sacó en exclusiva cómo el ex presidente de Gobierno Mariano Rajoy se saltaba el confinamiento y todos los programas de la casa pretenden hacer monográficos con la anécdota.

No importa tanto la que está cayendo en España, sino que se pretende desviar el foco del Gobierno de Sánchez, que les premió con 15 millones de euros en concepto de ayuda a las televisiones privadas, y para ello se pone la lupa sobre lo que hace el irresponsable de Rajoy, que por otra parte, podría estarse quietecito, tanto por conciencia, como por no dar más carnaza a los satélites mediáticos del Ejecutivo socialista.

«El PP considera que los paseos de Rajoy son cosas que pertenecen a su «intimidad». Este sábado en @SextaNocheTV analizamos la falta de ejemplaridad de muchos políticos en esta crisis», anunciaba López en su Twitter. Para muchos, no hace falta esperar a lo que suceda este sábado 18 de abril de 2020 para saber que el segundo canal de Atresmedia echará los restos contra Rajoy por su inoportuno paseo.

Los tuiteros creen que la actualidad es otra y la situación mucho más grave como para andarse con estas cosas. laSexta ya no engaña a casi nadie:

La de Iglesias y su churri también no?https://t.co/M1kqJnIWll — Mary&Newcastle (@Unika_blueberry) April 16, 2020

Qué son 20.000 fallecidos y 30.000 sanitarios infectados pudiendo hablar de los 2 paseos de Rajoy. — Nicolás Bolivariano (@NicoBolivariano) April 16, 2020

Por fin!! Es más, mi consejo es que dediques el programa completo a @marianorajoy. Incluido como se gestionó el Ébola y todo lo que se dijo entonces por la oposición del Sr Sánchex y por ciertas televisiones 🙌🏼📺 — Luis Salom 🆘🇪🇸 (@LuisSalom) April 16, 2020

Si por favor! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 todo el programa de eso! Y que opine Anabel Alonso — Marta (@martikaal) April 16, 2020

– Cremas de Cifuentes (40 €): dos meses en La Sexta.

– Robo del PSOE a los parados andaluces (680 millones de €): cinco minutos.

– Perro muerto y enfermera contagiada con el PP: mes y medio.

Tema para tapar los 30.000 muertos del Gobierno socialcomunista: «los paseos de Rajoy». — Silvia Sanz (@SilviaSanz_) April 16, 2020

La grandiosa película que se montó LaSecta, disponible ya en Netflix.

Financiada por el Gobierno de España y el Ministerio de Propaganda.

Premiada con 15 millones y verificada por Newtrolas.

Director, Miguel Lacambra.

El 97.3% de las críticas son positivas. pic.twitter.com/soIdUdLWMv — Kafkiano (@Kafkian0) April 16, 2020

– Con cerca de 20.000 muertos oficiales, y 40.000 fallecidos sin test.

– Con tests de sobra para políticos, pero no para sanitarios y FCSE que se juegan la vida.

– Con Iglesias-Montero un mes saltándose la cuarentena. Pero para casquería ‘La Sexta, lo importante es Rajoy, claro. — Diego de Torres (@bechoch) April 16, 2020

Empieza por Pedro y Pablo, saltándose cuarentena por el positivo de sus respectivas señoras. — Manuel MH (@ManuelMH15) April 16, 2020

Ferreras, que miró para otro lado cuando Iglesias se saltó la cuarentena, ‘pincha’ a la Guardia Civil para que multe a Rajoy por pasar del confinamiento

Antonio García Ferreras está tras la ‘cabeza’ de Mariano Rajoy. El presentador de laSexta cuenta con unas imágenes que, presuntamente, demostrarían que el expresidente se saltó el confinamiento para realizar ejercicio en las inmediaciones de su vivienda. El vídeo, que fue difundido en el programa ‘Al Rojo Vivo’ de este 14 de abril, están siendo usadas por el periodista de izquierdas para presionar a la Guardia Civil para que multe al exlíder de los ‘populares’.

La reportera de ‘Al Rojo Vivo’ argumenta que, como no tenía bolsas de compra, no hay forma de argumentar que estaba acudiendo al mercado. En la misma línea, insiste en que no cuenta con una bolsa de una farmacia, ni con la basura, ni con un perro. Sin embargo, todo apunta a que el objetivo de las imágenes no era informativo, ya que Ferreras no ha tardado en usarlas de forma casi mercenaria.

“Que mire la Guardia Civil, ¡aquí tiene un vídeo!», afirmó el presentador en un evidente llamado a la intervención de los cuerpos de seguridad para implementar algún castigo al expresidente de Gobierno. En este sentido, agregó: «No multan a gente con vídeos que va a recoger setas, pues aquí tienen un vídeo».

Una labor de persecución contra Mariano Rajoy que, no obstante, destacó por su ausencia cuando ministros del gobierno de Pedro Sánchez no solo se saltaron el confinamiento, sino la propia cuarentena a la que estaban sometidos por ser fuentes de posibles contagios.