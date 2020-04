El Paseo de Rajoy: ni exclusiva de LaSexta, ni investigación de Ferreras, ni análisis... una pasta a una agencia paparazzi

Ya le dieron lo suyo a Iñaki López, el presentador bilbaíno de laSexta Noche, cuando anunció a bombo y platillo que entre los contenidos de este sábado 18 de abril de 2020, destacaba como gran primicia un análisis del salto del confinamiento protagonizado por el ex presidente de Gobierno Mariano Rajoy, a quien mostraron dando un corto paseo en solitario alrededor de su casa.

Tampoco vamos a hacer hincapié en que, con la que está cayendo en España, se ponga ahí el acento, cuando esa cadena no dedicó un minuto hace tres semanas a la cuatro veces que de forma reiterada su amigo Pablo Iglesias se pasó por la entrepierna, a la vista de todos y con cámaras de televisión delante, las normas del estado de alarma.

Como escriben en las redes sociales, qué son 20.000 fallecidos y 4.000 médicos y enfermeras infectados, pudiendo ‘informar‘ y ‘debatir‘ sobre un paseo de Rajoy.

En qué caso La Sexta NO exigió la dimisión del gobierno? — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) April 16, 2020

Tampoco vamos a sugerir que lo que se pretende desde esa televisión que pilota Antonio García Ferreras es desviar el foco de las pifias e irresponsabilidades del Gobierno de Sánchez-Iglesias, que les acaba de premiar con 15 millones de euros en concepto de ayuda a las televisiones privadas, y les ha prometido un buen trozo del pastel de 1.000 millones en publicidad institucional, que pagaremos los sufridos contribuyentes.

Pero no seríamos nosotros ni nos llamaríamos Periodista Digital si no les comentáramos que detrás de la caminata de Rajoy, no hay una exclusiva de LaSexta, una concienzuda investigación de Ferreras , un reportaje de NewTrola o un análisis profundo.

La de Iglesias y su churri también no?https://t.co/M1kqJnIWll — Mary&Pink (@Unika_Pink) April 16, 2020

Lo único que hay es una pasta gansa pagada a Lagencia Grosby, una agencia dedicada a fotografiar celebrities y personajes del mundo del corazón, que trabaja sobre todo con paparazzis freelance.

Los de Ferreras dicen que sólo han soltado 500 euros, pero es mentira, porque eso es lo que habitualmente cobrar GTREs y cualquier agencia de esa naturaleza, por un sólo minuto de firlmación normal.

Las escenas de Rajoy haciendo deporte por las calles cercanas a su domicilio fueron ofrecidas, antes de acabar en LaSexta, a varias revistas del corazón y suplementos de periódicos, que rechazaron el material porque no es pareció adecuado centrarse en eso cuando España es record mundial de muertos por millón de habitantes o no llegaron a un acuerdo en el precio.

Acojonante, oiga: están manipulando tanto las cifras, que ya ni siquiera les cuadran sus chanchullos. Según el Ministerio de Sanidad, hay menos muertos en Cataluña hoy que ayer. https://t.co/y905k74l8e — Luis del Pino (@ldpsincomplejos) April 17, 2020

Las imágenes ofrecidas por LaSexta del ex presidente del Gobierno no son resultado del trabajo de un equipo de reporteros del canal de Atresmedia.

Las fotos y el vídeo de Rajoy por la calle, con ropa deportiva y rompiendo el confinamiento, ni siquiera fueron encargadas a un colaborador externo.

Son sólo periodismo de ese, del que hablan tanto los de la ‘Brunete Pedrete’ mediática.