Esperpento en TVE: Pedro Duque y Fernando Simón bromean sobre un coronavirus que ya ha matado oficialmente a más de 20.000 personas

Les da lo mismo que haya más de 20.000 muertos oficiales por la pandemia del coronavirus.

En un país mínimamente respetable, a esta hora tendrían que estar presentando su dimisión, por este orden, el ministro de Ciencia, Pedro Duque; el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias y Emergencias, Fernando Simón y, por supuesto, la administradora única y provisional de RTVE, Rosa María Mateo.

Porque desde luego lo que no se entiende bajo ningún concepto es que cuando España está sumida en un estado de alarma, que por la imprevisión del Gobierno de Pedro Sánchez haya decenas de miles de familias lamentando la pérdida de un ser querido, vengan los de TVE y den carta de naturaleza a una mamarrachada como la que se produjo el 18 de abril de 2020 en La Moncloa.

En lo que se suponía que iba a ser una charla divulgativa y adaptada a los más pequeños de la casa para saber qué tienen que hacer para prevenir contagios con el coronavirus, Fernando Simón y Pedro Duque empezaron a bromear sobre los picores en la piel.

El diálogo, pillado por los compañeros de Plataforma TVE Libre, es digno de pasar a los anales de la historia…del esperpento televisivo:

Pedro Duque: «… Para estos casos viene muy bien».

Fernando Simón: «Mira, eso yo no lo había pensado, pero es importante saberlo».

Pedro Duque: «Es que nunca vas a poder rascarte, nunca vas a poder tocarte…»

Fernando Simón: «Es complicado»

Pedro Duque: «Piensa que eres un astronauta, que estás ahí fuera con el traje y que ese picor va a tener que pasarse solo»

Fernando Simón: «Pues eso nos puede ayudar a no tocarnos la cara y por tanto a reducir el riesgo de transmisión cuando estemos fuera de casa. Mira, acabo de rascarme».

Pedro Duque: «Mira, a mí también me está picando, pero ya me da igual».

Lo peor de todo es que en el caso de Fernando Simón no es la primera vez que le sucede reírse en los momentos más inoportunos.

Cuando la pandemia ya comenzó a hacer sus estragos en España, al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias le entró la risa floja en una rueda de prensa.

Quizá él hallase divertido el momento, pero a buen seguro que las familias de las entonces solo decenas de muertos por el coronavirus amén de los miles de contagiados no estarían precisamente para tocar las castañuelas.

Por supuesto, el meneo que les metieron a ambos y a TVE fue de marca mayor:

Nada más salir por la tele, los he quitado. Aguanto poco que nos vacilen, pero no aguanto nada que se rían de los niños. Que a los críos les expliquen la situación me parece bien, pero que sean gente especializada en educación infantil, no ese esperpento

