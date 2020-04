Bertín Osborne reaparece en Telecinco y niega haber sido purgado por órden del Gobierno Sánchez-Iglesias

Tras muchas horas de incertidumbre y cuando se daba como seguro que había sido ‘liquidado’, Bertín Osborne ha reaparecido en Telecinco asegurando no haber sido ‘purgado‘ y que sigue en la cadena a pesar de sus opiniones políticas.

La duda y habrá que esperar a que empiecen a disiparse en los devastadores efectos del coronavirus, que este 20 de abril de 2020 suma ya ya 21.000 muertos en España, es si todo ha sido un cúmulo de errores y malentendidos -como dice ahora Mediaset– o en realidad lo ha habido es una marcha atrás en toda regla, a la vista de que se estaba montando.

En una conexión en directo por vídeollamada, el cantante ha dicho en Viva la vida que sigue contratado y no ha sido despedido: «Es totalmente mentira».

Bertín ha asegurado que el mismo Paolo Vasile se ha puesto en contacto con él desde Roma para hablar del tema.

«En general estoy muy bien en Sevilla, en el campo, tranquilísimos, pero no tengo ni idea de por qué un determinado grupo de personas la tienen tomada conmigo. No entiendo por qué se inventan que me habían despedido de la cadena».

«No tiene sentido. Es todo muy surrealista y falso. Me ha llamado Paolo para decirme que se han vuelto locos y que lo íbamos a aclarar. Además, han dicho que Carlos Sobera era mi sustituto, es que no es verdad. No puedo grabar mi programa porque estoy confinado en mi casa. Evidentemente no lo estoy haciendo porque estamos en esta situación y no está grabado nada. Telecinco me pidió que empezáramos antes de la cuarententa, pero no dio tiempo. Hay muchas entrevistas pendientes que se harán cuando se pueda salir. ¿Cómo se van a emitir si no están hechos? Saldrán cuando los grabemos».