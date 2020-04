Un hombre insulta salvajemente a su hijo por interrumpirlo en una entrevista en directo para la BBC

Esta crisis del coronavirus ha expuesto a los personajes públicos mas de la cuenta, niños, mascotas o familiares han protagonizado interrupciones inusuales en la televisión, en la radio en periódicos web y hasta en las redes sociales.

Este lunes 20 de abril de 2020 se hizo viral en las redes sociales el momento en el cual el escritor Ivor Baddiel fue interrumpido por su hijo, justo cuando estaba en medio de un entrevista, nada más y nada menos que para la BBC y con la presentadora Reeta Chakrabarti, el hombre llega al punto de perder los papeles y le grita, “¡vete a tomar por el culo!” y luego retoma la entrevista como si nada.

“Adorable momento, hombre interrumpido por su hijo en directo en televisión”. Fue el mensaje del escritor acompañando las imágenes.

Sin embargo, se trataba de una parodia, en ningún momento el hombre estuvo en directo para la BBC News, ni su hijo le había interrumpido, ni tuvo ningún ataque de ira. Se convirtió en una fake news que muchos creyeron y que seguro se sigue compartiendo como si fuese cierto.

Adorable moment man interrupted by his son on live TV pic.twitter.com/zmORymLbNh

— Ivor Baddiel (@Ivorbaddiel) April 19, 2020