El peligroso amago con un cuchillo de una concursante de ‘MasterChef’ a Jordi Cruz: «Es inadmisible en una televisión pública»

La audiencia es independiente, autárquica y soberana, y las redes sociales, el terreno perfecto para plasmarlo sin filtros ni membranas. Prueba de ello, son las reacciones a la emisión de la segunda entrega de ‘MasterChef’ (RTVE), emitida el lunes 20 de abril de 2020. Si la pasada semana el público se mostraba irritado a raíz del polémico estreno del espacio televisivo con el debut de Mónica Bardem (hija de Pilar Bardem y hermana de Javier Bardem y Carlos Bardem) en sus cocinas, ahora el rompecabezas es otro.

Saray, una de las participantes del popular formato culinario, hizo un controvertido gesto con un cuchillo a pocos centímetros de la cabeza de Jordi Cruz. Aunque para ella se trataba de algo humorístico, los espectadores no lo han visto así, puesto que han advertido del peligro que podría haber supuesto realizar tal ademán (como si le apuñalara por la espalda).

Dicho acto ha despertado tal irritación e ira, que en Twitter ya se solicita explícitamente su expulsión directa.

Como cocinera que soy, primera lección con los cuchillos no se juega!! He pensado lo mismo que la expulsen, por intento de graciosilla y no tiene ni puta gracia…

— Esther (@Esthercita_cs) April 20, 2020