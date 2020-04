A laSexta se le agotan las ideas: Wyoming recurre a Leticia Dolera para que insista en que el 8-M no tuvo nada que ver con la expansión del virus

Muy mal se tienen que ver en laSexta en general y en El Intermedio en particular para recurrir, ¡oh sorpresa! a que Leticia Dolera muestre su apoyo…a las manifestaciones feministas del 8-M.

Dice el viejo dicho periodístico que noticia no es que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre muerda a un perro. Y siguiendo con esta lógica, noticia es que Dolera hubiera inculpado, al menos en cierto grado de autocrítica, al 8 de marzo. Cosa que no hizo. Pero ya sabemos que Wyoming no está para dar noticias, ni tan siquiera para contar la verdad. Está para adoctrinar y para convencer a los ya convencidos, sus espectadores.

«Es una pandemia mundial, no fue cosa del 8M, como tampoco lo fue ni del acto de Vox y de los partidos de fútbol», aseguró la actriz, conocida por ser una activista muy extremista en la defensa de los postulados feministas más radicales.

«Esto es como las fantasías de algunos pero no es la realidad», aseveró Dolera, al que Wyoming presentó como un icono feminista. «Es una situación nueva para todos», se mostró comprensiva la actriz. Vaya, qué suavecita. Está claro que el acto de VOX -por el que el partido de Santiago Abascal ya pidió perdón- y los partidos de fútbol no fueron buena idea por parte de los responsables, pero al 8-M hay que achacarle que se hizo bajo el resguardo y la convocatoria de un poder público, al que, por su naturaleza, siempre hay que pedir la máxima responsabilidad.

Los convocantes, entre los que se encuentran las ministras de dicho Ejecutivo, conocían los riesgos por parte de los informes de algunos expertos y aún así optaron por seguir adelante. Decir esto no es incompatible con no estar de acuerdo con la defensa de la mujer y parte de los postulados de esa convocatoria. Pero este año, y esto es algo que Dolera y laSexta jamás se atreverán a afirmar, no debió hacerse y fue una irresponsabilidad que contribuyó a la propagación del virus (acuérdense de la ministra de Igualdad Irene Montero repartiendo besos y abrazos posiblemente ya contagiada).

Tampoco se van a celebrar los Sanfermines y la Semana Santa, con las conexiones morales, sentimentales y económicas que tienen para muchas personas, y no ha pasado nada. Pero el 8M para este gobierno y el canal de Atresmedia es intocable y así se busca que lo defiendan estos invitados.