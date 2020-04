Mercedes Milá revienta ‘laSexta Noche’ atacando despectiva a Ferrán Monegal: «No lo puedo soportar, es que no lo aguanto»

Un esperpento en toda regla ante el que Iñaki López debía estar frotándose las manos o jurando en arameo por el gol que le acababan de meter.

En ‘laSexta Noche‘ del 25 de abril de 2020 el presentador bilbaino entrevistaba vía ‘face time’, un sistema de vídeoconferencia, a la periodista Mercedes Milá.

Con la veterana presentadora hablaba, entre otras cosas, del estado de alarma que le sobrevino estando en Roma y de la odisea que tuvo que pasar para poder regresar a España.

Seguidamente, le juntó en esa conexión con otro periodista, Xavier Sardá y todo siguió como la seda, una conversación amena, intercambiándose anécdotas. En fin, buen rollito para la noche del sábado.

Sin embargo, la cosa se torció cuando Iñaki López decide unir a una tercera persona a esa ‘party line’, el crítico televisivo Ferrán Monegal.

La cara de asco que puso Mercedes Milá fue indisimulable, pero por si no fuese poco la propia presentadora decidió verbalizar su desagrado. Televisivamente, un momentazo.

En mitad de la conversación entre Milá y Sardá, López les corta para anunciarles la entrada de Monegal en el ‘face time’ y sucede esta reacción de la ‘exsacerdotisa’ de ‘Gran Hermano‘:

¡Qué pereza me da, Iñaki! Me llegas a decir que está Ferrán Monegal y no voy, te lo juro. No lo puedo soportar, es que no lo aguanto.