Echenique tacha a Rajoy de ‘incívico’ pero calla cuando su ‘jefe’ Iglesias pasa olímpicamente de sus propias recomendaciones para los demás

El país no aguanta un día más las continuas negligencias que ha cometido este Gobierno capitaneado por Pedro Sánchez y su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Lejos de asumir responsabilidades, pedir disculpas, o reconocer las continuas meteduras de pata desde el comienzo de la crisis sanitaria, Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, ha arremetido contra Rajoy por saltarse en confinamiento este 27 de abril de 2020 en ‘Los Desayunos’ de TVE.

El de Podemos ha restado importancia a las imágenes de aglomeraciones que se produjeron durante la primera salida de los niños a la calle. «Lo que han trasladado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al Ministerio del Interior es que ciertas imágenes que hemos visto circular por Internet son reales pero son minoritarias«, ha asegurado. «La inmensa mayor parte de la gente se ha comportado como se viene comportando en nuestra sociedad a lo largo de toda esta epidemia, con una enorme responsabilidad«.

Echenique acusa al expresidente Mariano Rajoy de «insolidario e incívico» por salir durante la cuarentena https://t.co/QbrxaLCBdl — 24h (@24h_tve) April 27, 2020

Sin embargo, Echenique ha reconocido que hay personas «insolidarias que demuestran comportamientos incívicos». El portavoz de Unidas Podemos ha mencionado el caso del expresidente Mariano Rajoy. «Todos hemos visto al señor Mariano Rajoy violando las normas del confinamiento, pero son la minoría. Nuestro país se ha tomado muy en serio la epidemia y la inmensa mayoría cumple a raja tabla lo que dicen las autoridades sanitarias. Tenemos que estar orgullosos de la sociedad que tenemos y creo que no ayuda esos titulares que vemos hoy ‘desmadre a la española'», ha aseverado.

El portavoz del partido morado se refería a las fotografías que publicó el programa ‘Al Rojo Vivo’ en las que se veía a Rajoy abandonando su domicilio para hacer ejercicio.

Pablo Iglesias se saltó la cuarentena hasta cuatro veces y fue a comprar sin mascarilla

Sin embargo, a Echenique se le ha ‘olvidado’ mencionar el caso de Pablo Iglesias que se ha saltado la cuarentena hasta en cuatro ocasiones. El vicepresidente segundo debía cumplir aislamiento por el positivo de su pareja, la ministra de Igualdad, Irene Montero, que confirmó estar contagiada el pasado 12 de marzo. Después de esta noticia, el propio Iglesias anunció que se sometería a la cuarentena de 14 días, no obstante incumplió con la obligación sanitaria y acudió al Consejo de Ministros extraordinario en el que se aprobó el decreto del estado de alarma. Iglesias se excusó alegando que no pudo habilitar un sistema telemático. Esta acción no fue aislada y en repetidas ocasiones el de Podemos se saltó la cuarentena.

De hecho, el pasado 25 de abril de 2020, el líder de Podemos fue ‘cazado’ haciendo la compra en uno de los supermercados del gigante El Corte Inglés, un ‘Opencor’ próximo a su localidad. Allí realizó su compra sin la recomendada mascarilla, más aún para una persona que ha estado expuesta a la Covid-19.

Pero de esto, Echenique no se ‘acuerda’.