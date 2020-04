Esperanza Aguirre restriega por la cara de Cristina Pardo «los 15 millones de euros de subvención» del Gobierno a laSexta

Nunca decepciona el binomio Esperanza Aguirre y laSexta.

La ex presidenta de la CAM, que ha superado recientemente el coronavirus, aceptó ser entrevistada por Cristina Pardo en ‘Liarla Pardo’ este domingo 26 de abril de 2020.

La traca llegó casi al final, cuando la política no quiso pasar la oportunidad de arrojarla a Pardo y a la Sexta los quince millones de euros que vía Gobierno, han llegado a, entre otras teles, laSexta: «Si llegan a ser quince millones rebajados en impuestos, yo hubiera estado de acuerdo, pero subvencionar medios…» se quejó Aguirre.

Pardo encajó mal el golpe: «Tiene usted que leer toda la prensa, no una parte de la prensa», deslizó, como dando a entender que esas informaciones no son ciertas, aunque tampoco puso mucho énfasis en negarlas.

«Pero eso de que ahora sean unos medios subvencionados no me gusta nada», insistió Aguirre. Pardo entonces, aunque no concretaba y hablaba de vaguedades, la acusó de que no ha sido la única vez que hay millones que vuelan desde las instituciones públicas a otro tipo de empresas privadas, dando a entender que ha sido una práctica con Esperanza Aguirre como protagonista: «Esperanza, no me hable de dinero que vuela de un sitio a otro de manera arbitraria, que la entrevista iba muy bien».

La ex dirigente autonómica quiso entonces terminar con mejor sabor de boca, halagando la insistencia de Cristina Pardo por entrevistarla: «Eres la periodista con más tesón que he conocido nunca. Es admirable», admitía la política.

A Esperanza Aguirre se le ha criticado por usar la sanidad pública madrileña a pesar de haber contribuido a desmantelarla, según le acusa la izquierda política y mediática. Ella lo negó y recordaba que bajo su mandato se construyeron hasta 12 hospitales públicos:

Cristina Pardo: Una crítica que le han achacado es que usted ha ido estos días a un hospital público pero usted había hecho recortes de sanidad en lo público.

Esperanza Aguirre: No solamente no solo hice un solo recorte sino que construí 12 hospitales públicos. Y no quería hospitales con 6 camas por habitación. Los construimos con habitaciones y camas individuales.

Cristina Pardo: Pero el servicio madrileño de salud dice que hay menos camas…

Esperanza Aguirre: Es una realidad que lo que no hay son UVIs suficientes. Por eso es una maravilla el hospital que se ha hecho en el IFEMA

Cristina Pardo: ¿Entonces no son ciertos los datos del ministerio de Sanidad?

Esperanza Aguirre: Usted no me deja terminar Cristina, y así es imposible. El servicio madrileño de salud tiene más sanitarios. Cuando yo me fui en 2012 no solamente no bajamos el presupuesto de sanidad, no lo bajamos porque habíamos construido 12 hospitales

Cristina Pardo: Gracias por haber estado con nosotros Esperanza y ya ve que no pasa nada por haber estado en laSexta así que la espero para otro día

Esperanza Aguirre: No le va a gustar esto, ni a su cadena ni al señor Marhuenda, esto que el gobierno os dé 15 millones de euros…a mí me parece que los medios de comunicación son esenciales. Y si en vez de darles 15 millones de euros en subvenciones, os hubiera quitado 15 millones de euros en impuestos yo estaría de acuerdo. Pero eso de que ahora sean unos medios subvencionados no me gusta nada

Cristina Pardo: Ya sé que a usted solo no le gustaban las mamandurrias…a veces. Aquí no han llegado 15 millones de euros, eso se lo digo, lo que tiene que hacer usted es leer toda la prensa,no solo un tipo de prensa, y así no nos acusaría de ser un medio subvencionado. De todas maneras Esperanza, no me hable de millones de euros que vuelan de manera arbitraria, que la entrevista iba muy bien

Esperanza Aguirre: laSexta tiene una fama terrorífica. Pero su tesón Cristina es encomiable.