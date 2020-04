Marta López estira el chicle Merlos hasta desgastarnos los oídos: «Buscaba una esposa para tenerla en casa y luego tener su vida»

Alfonso Merlos era generoso, pero poco fogoso en la cama. Estaba tan enamorado de Marta López que había renunciado a tener descendencia a sus 41 años porque ella, de 46, no deseaba aumentar más la familia. Sus tres hijos eran considerados por el periodista como propios. En definitiva y en palabras de los allegados de Marta, era «el novio perfecto» en una «relación que parecía adolescente». Para todos, excepto para ella.

Hoy nos visita Marta López para que nos cuente cómo se encuentra y si acepta o no el perdón de su ex novio Alfonso Merlos. ¡¡Se va a liar!! pic.twitter.com/tG6YsCd8yO

«Todo era muy bonito, no había nada malo (…). Fue una cosa preciosa, pero no me fiaba de él y había asuntos que no me terminaban de cuadrar», ha apuntado la mejor amiga de Kiko Hernández en ‘Sálvame’ durante un repaso de su vínculo sentimental con Merlos en compañía de Jorge Javier Vázquez.