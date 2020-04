Marta López responde a las disculpas de Alfonso Merlos con una elocuente pregunta

Alfonso Merlos ha dado la cara, si es que así se puede tildar su esperado regreso a Telecinco tras el estallido del ‘Merlos Place’. Lo ha hecho este lunes 27 de abril de 2020 en ‘El Programa de Ana Rosa’, donde se ha sincerado admitiendo estar «tranquilo, sereno y fuerte, pero disgustado»; aunque ha aclarado que «no voy a hablar de mi vida privada ni a dar detalles o desmentidos», sí ha evidenciado sus disculpas a Marta López, en caso de que ella «haya entendido que yo no había hecho las cosas bien».

«A mí no me duele prendas en dárselas. Yo no quería hacerle daño, pero tiene mis disculpas así lo considera», ha señalado.