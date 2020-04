Girauta voltea Twitter al definir el «rojos y maricones» de Jorge Javier: «Por fin tiene la izquierda un referente a su medida»

Juan Carlos Girauta retrató a Jorge Javier Vázquez, tras su histérico alegato en contra de VOX de este 28 de abril de 2020 en ‘Sálvame‘, del que tanto se ha hablado.

Jorge Javier estalló contra el colaborador Antonio Montero por su defensa de Alfonso Merlos y lo hizo entre gritos: «Este programa es de rojos y maricones, y a quién no le guste que no lo vea». Su intervención fue muy jaleada por la ‘progresía’ en Twitter.

Girauta tiró de fina ironía para desmontarle: «Por fin la izquierda española encuentra un referente intelectual a su medida.»

Lo sucedido en el programa de las sobremesas de Telecinco vino a cuenta del debate provocado por la supuesta infidelidad de Alfonso Merlos a su hasta entonces novia Marta López.

Los colaboradores debatían por qué había tertulianos ideológicamente situados a la derecha que pregonaban cosas que luego no cumplían, como pudiera ser el caso del confinamiento o el respeto a la pareja.

Antonio Montero, defensor de Merlos durante el programa, hacía referencias constantes a Pablo Iglesias porque el vicepresidente se ha saltado el confinamiento en más de una ocasión.

Ahí Jorge Javier se volvió literalmente loco:

¿Pero no te das cuenta de que se lo exiges a un señor que se lo está pidiendo a los demás? ¡Si hubiera estado callado no le hubieran dicho nada!Pero, ¿tú a este señor no lo ves nunca? ¡Que estaba hablando del estado de alarma con Javier Negre y va y le sale una tía en bolas!

Estoy hasta las narices que se diga ‘este lo ha hecho mal’ y salgamos diciendo ‘y el de allí más’. Siempre el ‘y tú más’. Qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias. “Tú justo has dicho ‘ah pues Pablo Iglesias, Pablo Iglesias, Pablo Iglesias…’ ¿Pero qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias? Que le ha puesto él la tía o que?”

¡¿Y ahora el chalet de Galapagar?! ¿Qué tiene que ver? ¡Es que no te voy a dejar hablar para hacer tonterías!”, seguía vociferando Jorge Javier que se levantaba de la silla, se ponía en el centro del plató y sentenciaba: ¡Este programa es de rojos y maricones! ¡Quien no nos quiera ver que no nos vea!”, ha dicho mientras la cámara enfocaba al director del programa, David Valldeperas, que no podía contener la risa.