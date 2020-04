El #MerlosPlace inicia una guerra entre presentadores de Mediaset: Risto le monta un pollo brutal a Joaquín Prat

El broncazo bestial que se vivió este 27 de abril de 2020 en el intercambio de testigo ya habitual de Todo es mentira a Cuatro al Día en Cuatro no iba a quedar ahí… Se veía venir. Joaquín Prat daba paso a Javier Negre, y el periodista de El Mundo, protagonista estos días por el #MerlosPlace utilizó esos minutos para lanzarse a por Risto Mejide por sus cuitas pendientes y el intercambio fue brutal.

Se vivieron momentos de espectacular tensión, con Joaquín Prat como asistente de lujo, pero apenas 24 horas después, en el mismo momento, le ha tocado a él. El enfado de Risto Mejide que ya se había venido viendo durante su programa terminó por dejar rienda suelta al finalizarlo: el publicista está que trina con lo que consideró una emboscada de su compañero de Mediaset:

Risto Mejide: Estoy molesto. He aplaudido cada punto de share que habéis conseguido, cuando habéis crecido, lo he hecho de manera pública y privada. Sonreí cuando recuperasteis tertulianos a los que nosotros habíamos expulsado por faltas de respeto hacia colaboradores o gente que trabajaba en esta casa. No me reí tanto cuando vi que en ese programa me ponían de vuelta y media y nadie les llamaba la atención. Y sonreí también ayer cuando después del programa me vi en una encerrona. Llevo suficientes años en televisión para reconocer una emboscada cuando la veo. Tengo muy claro que la lealtad es profesionalidad, yo soy leal a este programa, a esta cadena y a la gente que nos ve, y me gustaría pensar que todos somos iguales. Agradecería que hubiera respeto.

Joaquín Prat: Yo sabes que te respeto. Ayer no hicimos ninguna encerrona a nadie, nosotros teníamos por primera vez a Javier Negre, le saludé y creo recordar que fuiste tú el que le apelaste directamente. Desconozco vuestras guerras, no tengo ni idea y no me interesa. Pero entrasteis en el cuerpo a cuerpo y yo intenté detenerlo.

Risto Mejide: Lo presentaste como mi amigo, que llevo años en esto… ¡No me hagas la trece-catorce! Ingenuidades pocas. Estoy con la sensibilidad bastante tensa.

Joaquín Prat: Creo que esto no tiene más recorrido, si te sentiste ofendido, te pido disculpas, pero no íbamos a habla de ti. Tú entraste en el trapo de Negre porque te pone.

Risto Mejide: Lo que a mí me ponga entra dentro de mi vida privada.