Risto Mejide se rebela contra su propio programa: "Estoy hasta la..."

En medio de la crisis del coronavirus, el #MerlosPlace (el triángulo amoroso entre el periodista Alfonso Merlos, la ex gran hermana Marta López y la reportera Alexia Rivas) se ha convertido en el tema del momento en Mediaset. Después de un fin de semana en el que ‘Sálvame Deluxe’, ‘Socialité’ y ‘Viva la vida’ han destinado la mayor parte de sus programas al lío amoroso. Este lunes 27 de abril de 2020, Alfonso Merlos fue el protagonista de la jornada desde primera hora del día dando las primeras declaraciones en ‘El programa de Ana Rosa’, pasando por ‘Ya es Mediodía’ y acabando en ‘Todo es Mentira’.

Para más inri, Joaquín Prat juntaba entre un programa y otro, con el cambio a ‘Cuatro al día’, al propio Risto con el implicado indirecto de este asunto: Javier Negre. Las cuentas pendientes entre ambos desencadenó en una bronca entre el periodista y el publicista.

Un día después del lío que se vivió ayer en Mediaset, Risto Mejide, al comienzo de su programa, se ha mostrado muy indignado con todo este asunto. «Yo creo que algo estamos haciendo mal, si estoy aquí es por mis compañeros, por toda la gente que hace este programa que no se merece que les deje colgados, ni mucho menos», ha reconocido el publicista.

«Definitivamente nos estamos equivocando», ha confesado Mejide y seguidamente ha acusado a sus propios compañeros de tenderle «una emboscada» al formar parte de este circo orquestado por Mediaset.

«Cuando das paso al siguiente programa, Cuatro al Día, y ves que te han tendido una emboscada para ver si generas ese momento del share y yo afortunadamente me puedo defender porque si otra cosa no me falta es elocuencia. Pero, tampoco me quedé bien, pensé «¿para qué unos presuntos compañeros me tienen que montar una emboscada?».