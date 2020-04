Alba Carrillo interpreta el ‘Merlos Place’ y se sincera sobre la futura paternidad de Fonsi Nieto

No hay mal que por bien no venga; una frase que cobra especial sentido cuando hablamos del escándalo del momento, el ‘Merlos Place’. Precisamente con ella iniciaba su intervención en ‘Ya es mediodía’ (Telecinco) la ‘reina de Torrejón’, Rosa Benito. Pero la colaboradora no era la única que entraba en escena; también lo hacían Bibiana Fernández y Alba Carrillo, asociadas a lo que Sonsoles Ónega ha bautizado como ‘el comité de expertas del amor’.

Pese a que la exmujer de Amador Mohedano no comprende todavía «cómo Alexia pensaba que (el vídeo) iba a tener poca repercusión, cuando sabía que estaba con Marta López», en palabras de Bibiana, «la tormenta» ha trascendido porque en ella «se dan todos los elementos: política, religión, sexo y rock and roll«.

Alba Carrillo, amiga íntima de la exconcursante de ‘Gran Hermano’, ha confesado que «Marta está llevando esto como puede, teniendo en cuenta la repercusión mediática. Él pierde mucho, porque Marta es maravillosa» y ha deseado a Merlos que «lleve buen viaje». También ha sido preguntada por su opinión sobre el embarazo de Marta Castro y Fonsi Nieto, padre de su hijo.

«Estamos muy contentos. Mi hijo está feliz y ya ha elegido el nombre si es chico, pero supongo que la madre tendrá algo que decir», ha revelado.

A las bonitas palabras que dedicó a Fonsi el pasado 8 de abril de 2020 tras el fallecimiento de su padre y de su abuela materna se han sumado estas cariñosas declaraciones.