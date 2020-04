Telecinco tiembla: boicot a ‘Sálvame’ tras vejar Jorge Javier Vázquez a millones de españoles

El Sálvame de Jorge Javier Vázquez podría tener las horas contadas.

El sectario presentador de Mediaset ya sabe de lo que estamos hablando porque el boicot publicitario de los grandes anunciantes a Gran Hermano, tras el caso de la violación de una concursante en la casa de Guadalix de la Sierra, terminó por cargarse el reality decano de la televisión… y su telebasura de Sálvame podría correr la misma suerte.

Ahora las redes sociales han iniciado una campaña para que los anunciantes tomen la misma hoja de ruta después del tremendo escándalo provocado por Jorge Javier después de que un colaborador le recordase, mientras él ardía en críticas contra Alfonso Merlos por presuntamente saltarse el confinamiento, que Pablo Iglesias se saltó en numerosas ocasiones la cuarentena.

El presentador perdía los nervios y, entre gritos y palabrotas, decía:

Qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias? ¿Que ha puesto él a la tía o qué? ¡Qué tiene que ver aquí el chalet de Galapagar! Es que no te voy a dejar hablar para decir tonterías! En este programa hay rojos y maricones, declaración de principios. El que no lo quiera ver que no lo vea. ¡Declaración de principios! Es que ya está bien. Se te desmonta el discurso. A mi edad ya no quiero escuchar más gilipolleces”.

Y mandaba a “tomar por culo” a Antonio Montero alegando en un primer momento “Quiero que vean cómo es la gente de VOX” y aclarando segundos después: “«No me toques las narices con los putos discursos de VOX».

El partido de Santiago Abascal reaccionaba poco después contundentemente contra Vázquez y su cadena, recordando la violación de una concursante de Gran Hermano.

Foto: Periodista Inflitrado

Tal y como le hemos anticipado al principio de este artículo, esta censura a su colaborador por expresar una idea política contraria a la suya, este insulto en directo (muchos lo han tomado así) no solo a los más de 3 millones y medio de votantes de VOX sino al total de votos del centro derecha (PP y Cs) que superan los más de 10 millones y medio de personas han provocado las primeras reacciones contra el presentador de Sálvame que está vez han ido más lejos del derecho al pataleo en las redes sociales.

Así, tal y como ha comprobado Periodista Digital, un importante movimiento en las redes sociales, fundamentalmente a través de Twitter, ha organizado una campaña que se dirige directamente, en forma de petición expresa, a las marcas que se anuncian actualmente en Sálvame para que dejen de hacerlo.

Entre las potentes marcas con las que se han contactado está Bezoya, Pascual, Naturgy o Argal. Hay precedentes de éxito y reciente: el movimiento en redes #CarlotaNoEstasSola, la fuga masiva de anunciantes de GH VIP y el descrédito que sufría Gran Hermano en las últimas semanas al final daba su fruto.