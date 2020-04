Alexia Rivas abandona ‘Socialité’ por el escándalo del ‘MerlosPlace’ y Marta López se sienta en el ‘Poli Deluxe’

Tras mucho meditar, Alexia Rivas ha decidido abandonar su labor como redactora en ‘Socialité’ (Telecinco) de forma provisional y por tiempo indefinido a causa del escándalo en el que se ha visto envuelta en los últimos días, el ‘Merlos Place’; tal y como han comunicado en ‘Ya es mediodía’, la periodista «se encuentra de baja» pasajera. En palabras de sus abogados, existen «presuntos indicios delictivos» que «perjudican gravemente su carrera como profesional», lo cual le habría empujado a tomar esta complicada determinación.

Por su parte, Marta López ha anunciado que acudirá a ‘Sábado Deluxe’ para someterse al polígrafo, algo que no le «da miedo» en absoluto.

«A mí no me importa sentarme en el ‘Deluxe’ y decir la verdad. No voy a vetar ninguna pregunta, voy a pecho descubierto«, ha revelado al tiempo que evidenciaba su confianza en la máquina, así como «en Conchita y en mí».