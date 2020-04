El chascarrillo de Pablo Motos sobre Fernando Simón incendia el grupo de whatsapp de Miguel Ángel Oliver

Tienen la piel muy gruesa para resistir los bulos que hasta la fecha el Gobierno de Sánchez y su ‘experto’, Fernando Simón, le han contado hasta la fecha a los españoles a cuenta del coronavirus.

Sin embargo, la epidermis se les vuelve bien finita cuando un presentador de televisión como es Pablo Motos, ‘El Hormiguero 3.0’ (Antena 3) le da por hacer una gracia inocua sobre el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Entonces es cuando se intenta poner en el ojo del huracán al showman de la primera cadena de Atresmedia. Con el agravante además de que quien intenta ponerle en la diana es una periodista del Diario 16 y lo hace en el grupo de whatsapp que tiene establecido el secretario de Estado de Comunicación del Gobierno Sánchez, es decir Miguel Ángel Oliver.

La broma de Pablo Motos sobre Fernando Simón no es ni irrespetuosa ni puede provocar que el propio epidemiólogo se pueda sentir humillado o ridiculizado.

Pero como no es cuestión de que los lectores tengan que hacer una prueba de fe y creerselo a pies juntillas, juzguen ustedes mismos si observan alguna falta de respeto hacia el ‘experto’ que todos los días sale a media mañana al atril de la sala de prensa de La Moncloa para dar el parte de las últimas 24 horas sobre la evolución de la pandemia por el coronavirus en España:

Uno de sus colaboradores, Piedrahita, apostillaba

Yo se me olvida la pregunta.

A lo que Motos con mucha guasa respondía

Marron, otro de los miembros asistentes en la mesa, añadía que:

Y remachaba Motos con:

REACCIÓN DEL CLAN DE TALEGÓN EN UN CHAT GUBERNAMENTAL

Sorpresivamente, el chascarrillo de Pablo Motos molestó sobremanera a una de las redactoras del periódico donde escribe e imparte doctrina Beatriz Talegón.

Una de las redactoras de ese grupo, que por respeto a ella no vamos a dar su nombre, quiso poner contra la pared al presentador de ‘El Hormiguero’ al escribir este texto en un grupo que, como decimos, es principalmente para que el secretario de Estado de Comunicación dé cuenta de las comparecencias del día, del inicio de las ruedas de prensa o de cualquier cambio de última hora.

Es decir, la acción de la redactora de Diario 16 no tenía fines precisamente inocentes sabiendo quién coordina el grupo y las intenciones de un Gobierno que tiene en el punto de mira a periodistas y medios críticos con la labor de Pedro Sánchez:

Quiero dejar constancia, aunque no tenga que ver con la creación de este chat, que me parece lamentable la mofa de Pablo Motos sobre Fernando Simón. Me gustaría Miguel Ángel le hagas llegar nuestro agradecimiento por su lucha incansable contra el coronavirus por toda la sociedad.