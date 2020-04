Iker Jiménez se rompe despidiéndose de Robinson: “Nunca había llorado de esta manera por ningún comunicador”

El excelso comunicador Iker Jiménez lleva varias semanas siendo uno de los nombres habituales de las informaciones mediáticas, porque asuntos como el de una pandemia azotando al mundo, con las teorías conspiranoicas que eso conlleva, desde luego son su tema. Además, al asunto le está entremezclando algunos dimes y diretes con otros personajes del momento, de modo que el presentador de Cuatro y de la SER es ahora mismo uno de los hombres clave del sector.

Lo que no esperábamos es que una desaparición, a priori lejana para él, le fuera a dejar tan tocado. Cierto es que Jiménez y el malogrado Michael Robinson compartían antena de la Cadena SER, pero escuchando el desgarrador testimonio del presentador del misterio, roto llorando en su cama «otra vez», compartían mucho más.

La despedida de Jiménez es entrañable:

Iker Jiménez comenzó a romperse entonces:

Me duele mucho que no esté aquí, que ya no suene, que no nos acompañe. Que no nos haga reír o reparar en el detalle que ‘el ojo no ve’. Se me hace un nudo en la garganta de saber que no voy a escucharle más. Se ha roto una relación que latía cada semana desde hacía unos 30 años. ¡Vaya estocada, amigo Robin! Se me va a quedar una herida muy honda y te juro que no encuentro consuelo en esta noche negra. No me avergüenza decir que estoy llorando en la cama otra vez. Hasta siempre, Robin, amigo.