Mercedes Milá estalla y corta un directo en TV3: “Qué manía tenéis con que Cataluña no es España”

La periodista Mercedes Milá, ya muy alejada de Mediaset, anda estos días muy activa en gran parte de las televisiones españolas coincidiendo con el estreno de una nueva temporada de su programa Scott y Milá en el canal de pago #0 de Movistar Plus.

La periodista catalana aterrizaba también en la televisión pública de su tierra, la autonómica TV3. En la golpista tele de Cataluña Milá concedía un directo al programa Planta Baixa (Planta Baja) conducido por el periodista Ricard Ustrell.

Lógicamente el formato elegido era el de videollamada, tan habitual ya después del confinamiento provocado por el coronavirus, y bajo este sistema tanto Mercedes Milá (desde su residencia en Menorca) como Ustrell mantenían una conversación sobre la promoción del espacio televisivo de la ‘exmusa’ de Mediaset pero también de temas de la actualidad.

Y ahora el mundo se mueve agitado por las noticias relacionadas sobre la Covid-19 y de ello le preguntaba Ricard Ustrell a la Milá de una forma que iba a hacer estallar a la comunicadora catalana.

Así, el presentador de TV3 con clara intencionalidad política preguntaba a su invitada “cómo has vivido la gestión política en España y en Cataluña»…

Pero lejos de encontrar respuesta a su pregunta, el de la golpista televisión pública catalana se encontraba con la ira de Mercedes Milá que no se mordía la lengua y elevaba el tono de su voz para protestar:

“Qué manía tenéis de considerar Cataluña fuera de España, tío. Es algo que no puedo entender. Será España y también Cataluña, todo. Es como si dijeras en España y en Murcia, haciendo una diferencia. A mí no me gusta todo eso».