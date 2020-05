Expulsión fulminante a la peor concursante de la historia de ‘MasterChef’ después de insultar a los jueces con un pájaro muerto

Se veía venir. La octava temporada de ‘MasterChef’ lleva impresa la polémica en su sello. Tras la controversia brotada a raíz de la participación de Mónica Bardem en su primera emisión y el peligroso amago con un cuchillo de Saray a un miembro del jurado, llega un nuevo escándalo rubricado, de nuevo, por la cordobesa. La joven transexual que prometía amenizar el talent ha terminado convirtiéndose en la mayor y «terrible equivocación» del jurado «a la hora de dejar entrar a alguien por esa puerta en ocho años» tras presentar un «vergonzoso» plato que bautizó como «un pájaro muerto en lo alto de un plato», algo que, en palabras de Jordi Cruz, «no tiene justificación».

La concursante fue expulsada fulminantemente después de entregar una perdiz sin desplumar, algo que ahora asegura que «volvería a hacer». El revuelo ha sido absoluto, de igual manera que el bochorno, que ha salpicado también a sus compañeros; ellos aún no dan crédito de lo sucedido.

«Que me faltes el respeto a mí, que lo has hecho; que le faltes el respeto a tus compañeros, que lo has hecho; que le faltes el respeto al programa y a los 28.000 candidatos a entrar a estas cocinas, evidentemente no se puede hacer «, sentenciaba Cruz.

«Desde que me distéis el delantal negro me bloqueé, me sentí mal y ya no quería seguir porque me veía con el destino ya marcado. Me da repugnancia pelar un pájaro de esos…», alegó entonces Saray.