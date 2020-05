Inés Arrimadas: “No somos tontos y estamos viendo lo que está haciendo el Gobierno por detrás”

Pedro Sánchez espera aprobar este miércoles 6 de mayo una nueva prórroga del estado de alarma, un plan que podría verse truncado si no cuenta con el apoyo del resto de formaciones políticas. Pablo Casado, presidente del PP, anunció que su partido no apoyaría una prórroga al ser «lesiva para los derechos de los ciudadanos».

El hartazgo no solo se refleja en los ciudadanos, la esfera política también ha manifestado su malestar ante la forma en la que el Gobierno ha gestionado la crisis del coronavirus.

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, ha participado este 5 de mayo de 2020 en ‘Al Rojo Vivo’ (laSexta) y se ha mostrado muy crítica con el Ejecutivo. «Sánchez llevaba 18 días sin llamarnos, estamos negociando las condiciones para que Ciudadanos pueda no votar en contra o no dejar de apoyar una prórroga del estado de alarma», ha confesado.

«Desde luego va a tener que ser con condiciones, la amenaza que vimos el otro día de Sánchez a los españoles diciendo que sin estado de alarma se acabarían las ayudas y los ERTE es intolerable. Voy a pensar en el bien de los españoles», asegura la presidenta del partido naranja.

Arrimadas considera que el estado de alarma ha sido necesario hasta ahora, pero ha destacado que el Gobierno «lo aplicó tarde, la pandemia estaba descontrolada». La política apuesta por «pensar en la salida», ya que «no se le puede decir a los españoles que si en otoño hay un rebrote o un foco en estos meses, vamos a volver a decretar un estado de alarma».

«Ahora uno de los requisitos es que el Gobierno explique cuál es la cobertura jurídica que hay para cuando ya no sea necesario el estado de alarma. Este Gobierno está tramitando por la puerta de atrás la ley de educación mientras está el estado de alarma, está haciendo nombramientos muy dudosos para enchufar a gente… El Gobierno está jugando con fuego utilizando el estado de alarma para cosas que no debería».

La líder de Ciudadanos asegura que el partido está viendo «lo que Sánchez hace por detrás» y cree «la amenaza del Gobierno». Por ese motivo confiesa que no quiere «que las familias se queden sin ayudas» y está negociando «para intentar que el Gobierno rectifique».

«El día que se levante el estado de alarma no regresaremos a la normalidad. Hay que vincular las ayudas a la situación económica no al estado de alarma. Este Gobierno actúa como si tuviera 200 escaños y tiene minoría parlamentaria. El Gobierno tiene que tener un plan b para cuando no haya ese estado de alarma».